2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

Kaynak: İHA
2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

Hatay'da elini kıyma makinesine kaptıran 2 yaşındaki çocuğun elini sıkıştırdığı metal, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Elinde ezilme ve kırık olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antakya ilçesinde elini kıyma makinesine sıkıştıran 2 yaşındaki A.K.'nin ailesi durum üzerine evlatlarını Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık ekipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

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İhbar üzerine hastaneye giden ekipler çocuğun elinin sıkıştığı kıyma makinesini kurtarmak için hastane yatağında çalışma başlattı.

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Ekiplerin titiz ve özenli çalışmalarının ardından kıyma makinesi çıkartıldı. Elinde kırık ve ezilme oluşan A.K.'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun, annesi kıyma makinesini kullanırken elini kıyma makinesine soktuğu öğrenildi.

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