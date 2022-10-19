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2 yaşındaki kız çocuğu için düzenlenen doğum günü kutlamasında silahlı kavga çıktı: 5 yaralı

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 yaşındaki kız çocuğu için düzenlenen doğum günü kutlamasında silhalı bıçaklı kavga çıktı, 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 11:55
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2 yaşındaki kız çocuğu için düzenlenen doğum günü kutlamasında silahlı kavga çıktı: 5 yaralı

2 yaşındaki kız çocuğu için düzenlenen doğum günü kutlamasında silahlı kavga çıktı: 5 yaralı
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İskenderpaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir düğün salonunda 2 yaşındaki kız çocuğu için doğum günü kutlaması yapıldı.

AA'nın haberine göre, kutlamalar sırasında düğün salonunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Salondaki kavga dışarıda da devam etti.

Olayda E.U. ve E.Y. isimli kişiler silahla, E.S, F.S. ve B.U. isimli kişiler de bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karışan şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisin konuya ilişkin çalışmaları sürüyor.

- Silahlı kavga anları kamerada

Düğün salonu önünde yaşanan silahlı kavga bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, düğün salonundan çıkan kadınların kapıdaki otomobilin başında duran adamlarla konuştuğu görülüyor. Otomobilin başındaki kişiler bir anda koşarak düğün salonuna giriyor. Kısa süre sonra düğün salonunda kalabalık bir grup kavga ederek çıkıyor. Taraflar bıçak ve silahla birbirlerini yaralıyor.

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