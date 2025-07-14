2 yeğenini öldüren amca tutuklandı

Kaynak: İHA
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı 2 yeğenini öldüren, 1 kişiyi de yaralayan amca tutuklandı.


Olay, 10 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda amca F.Y., yeğenleri Gazi Zafer Y. ve Güven Y. ile M.S'ye ateş etti. M.S., kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Gazi Zafer Y. ile Güven Y. isimli kardeşlerin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olaya ilişkin "kasten öldürme - kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürmeye azmettirme" suçu iddiasıyla amca F.Y., K.Y. ve D.Y'yi gözaltına aldı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y., savcılıkça serbest, D.Y. de sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. F.Y. ise tutuklandı.

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