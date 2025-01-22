2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 150 bin lira evlilik kredisinde rekor! İşte gereken şartlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan “Aile ve Gençlik Fonu” desteğine bir haftada 17 bini aşkın başvuru gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin maddi risklere karşı korunmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla “Aile ve Gençlik Fonu” kuruldu. Fona ilk başvurular Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki çiftlerden alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda, "Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Fonun ülke genelinde uygulanması kararının ardından bir hafta içinde evlilik yolundaki 17 bin 192 çift başvuruda bulundu. Ayrıca söz konusu desteğe en çok başvuru sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa ve Ankara'dan geldi.

Evlilik kredisine 48 saatte 3 bin 500'den fazla başvuru yapıldı

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeden yararlanabilmek için eş adaylarının her ikisinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

- Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),

- Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

- Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

- Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

- Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

- Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

- Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

- Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.

BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Evlilik yolundaki genç çiftler söz konusu fona "e-Devlet" ile "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere; 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.