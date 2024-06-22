2 yıl içerisinde 15 defa soyulan kafeterya tekrar soyuldu

İşletme sahibi İsmet Bozacı, son iki yıl içinde 15 defa hırsızlık yaşandığını belirterek, "Dükkanımda 16 tane kamera ve alarm var ama gene de hırsıza engel olamıyor" dedi. Yetkililerden çözüm talep eden Bozacı, yaşanan son hırsızlık olayının güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta Esenyurt Sultaniye Mahallesi 331. Sokak'ta meydana gelen olayda, bir kafeteryanın camından içeri giren hırsız, 22 saniyede televizyonu çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızın camları esneterek açtığı ve duvar ünitesine bağlı televizyonu çaldığı anlar net bir şekilde görüldü. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İsmet Bozacı, iki yılda 15 kez hırsızlık yaşadıklarını ve bu durumun kendisini bezdirdiğini söyledi. Bozacı, "Biz burayı 2 sene önce devraldık. 2 senede abartmıyorum 15 kere hırsızlık hadisesi yaşadık. Hepsinde karakola gitmedik, çünkü bazı hırsızlar o kadar profesyonel ki yüzünü kapatıyor, eldiven takıyor. Bu sefer kamera kayıtlarından baktık yüzü görünüyor. Şikayetçi olduk henüz bir netice yok. Resmi kayıtlara göre şu ana kadar bizim 3 tane televizyonumuz çalındı. Daha önce de laptoplarımız çalındı, şarj aletlerimiz çalındı, paralarımız çalındı. Biz buna bir çözüm istiyoruz. Televizyon gitti. Bu adam neden hala yakalanamıyor. Burada kamera var. 2024 yılındayız. Sadece benim dükkanımda 16 tane kamera var. Hadi bende olmadığını düşünürsek sokakta her yerde kamera var. Bu nasıl yakalanamıyor. Yüzü net belli. Bu şahıs neden yakalanamıyor ben bilmiyorum" dedi.

Bozacı, yaşanan olaylar sonrası televizyon almakta tereddüt ettiğini ifade ederek, "Parmak izi vesaire bakıyor ama bir şey yok diyor. Ben burada bir esnafım ve mağdurum. Biz bu soruna bir çözüm istiyoruz. Şu an televizyon alacağım, korkumdan alamıyorum tekrar girer diye. Ne çare bulacağız bilmiyoruz. Akşam kilitleyip kontrol ediyoruz. Her yerde kamera var, alarm var fakat bu da hırsıza engel olmuyor. Alarm çaldığı halde hırsızın hiç umurunda olmuyor. En son girdiğinde baktık adam giriyor içeriye. 22 saniyede alıyor götürüyor. Daha önce de işletmemize giren gene aynı hırsız. Yakalanmasını istiyoruz bir an önce. Şikayetçiyiz ve en ağır ceza neyse verilmesini istiyoruz. Burada bir sürü esnaf var. Yazık günah yani" şeklinde konuştu.