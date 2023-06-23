2 yılanı karşısında görünce ormanı yakıyordu

Antalya Manavgat'ta 2 yılanı karşısında gören kadın, büyük korkuya kapıldı. Kadın, elindeki çakmakla yılanların saklandığı çalıları ateşe verdi. Ormana yönelen alevleri itfaiye ekipleri sündürdü.

2 yılanı karşısında görünce ormanı yakıyordu

İHA'nın haberine göre, Türkbeleni’nin Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi tarafından dumanlar yükseldiği ihbarı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.

Olay yerine gelen polisler, gecekondu tipi evin bahçesinde çalılıkların yandığını, bir kadının da yanan çalıların yanında hortumla yangının ormanlık alana gitmemesi için su sıktığını gördü.

Kadının elindeki hortumu alan polisler, yanan yeri su sıkmak suretiyle söndürürken, gelen Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekibi yanan yerde yeniden yangın çıkmaması için soğutma çalışması yaptı.

"ÇOK KORKTUM"

Polis ve orman ekiplerinin alarma geçmesine neden olan Fatma Oğuz isimli kadın, ailecek yılandan atadan kalma korkuları olduğunu, dün 1 tane yılan öldürdüğünü, bugün de 2 tane büyük karayılanı görünce yılanların gittiği çalılıkları yakarak yılandan korunmak istediğini söyledi.

Fatma Oğuz’un yılan korkusunu anlattığı sırada gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

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