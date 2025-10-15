Yeniçağ Gazetesi
15 Ekim 2025 Çarşamba
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Gazetecinin sır ölümünde gözaltı!
Anasayfa Sağlık 2 yılda bir yetişiyor çürüyünce tüketiliyor. Osmanlı saraylarında pekmezi yapıldı

2 yılda bir yetişiyor çürüyünce tüketiliyor. Osmanlı saraylarında pekmezi yapıldı

Sivas'ın yüksek platolarında iki yılda meyve veren ağaç, çürüyünce şifaya dönüşüyor. Kilosu 300 liraya ulaşan nadir lezzet, kalp, sindirim ve bağışıklık için doğal kalkan olarak raflarda yerini aldı. Meyve Osmanlı saraylarında bile pekmezine dönüştürülmüştü.

Haberi Paylaş
2 yılda bir yetişiyor çürüyünce tüketiliyor. Osmanlı saraylarında pekmezi yapıldı - Resim: 1


Sivas'ın zorlu ikliminde, rakımın 1500 metreyi aştığı yaylalarda üvez ağaçları sessizce kök salıyor. Sorbus domestica türünden bu yabani meyve, Türkiye'de yalnızca 11 çeşit arasında en nadir olanlardan biri olarak öne çıkıyor.

1 9
2 yılda bir yetişiyor çürüyünce tüketiliyor. Osmanlı saraylarında pekmezi yapıldı - Resim: 2

Özellikle Tokat ve Sivas'ın dağlık kesimlerinde doğal olarak yetişen üvez, Karadeniz'in nemli havasından etkilenerek Ege'ye kadar dağılsa da, asıl ününü bu iki ilden alıyor.

2 9
2 yılda bir yetişiyor çürüyünce tüketiliyor. Osmanlı saraylarında pekmezi yapıldı - Resim: 3

İki yıllık döngüsüyle bir sene bereket, diğerinde kıtlık yaşatan ağaç, Ağustos-Eylül'de toplanan meyvelerini olgunlaşmadan sonra karanlıkta 30 gün fermente ederek tüketilmeye hazır hale getiriyor. Bu işlem, meyvenin içerdiği yüksek C vitamini ve antioksidanları yoğunlaştırarak besin değerini katlıyor.

3 9
2 yılda bir yetişiyor çürüyünce tüketiliyor. Osmanlı saraylarında pekmezi yapıldı - Resim: 4

Esnaf Ahmet Şarkışla, tezgahındaki simsiyah kümeleri işaret ederek anlatıyor: "Üvez, kışın vazgeçilmezi. Vatandaşlar aldıktan sonra serin köşede bekletir, tatlılaşınca kaşık kaşık yer. Soğuk algınlığını kovuyor, damarları açıyor."

4 9
2 yılda bir yetişiyor çürüyünce tüketiliyor. Osmanlı saraylarında pekmezi yapıldı - Resim: 5

Şarkışla'ya göre, geçen sezon 500 kilogram hasat edilen meyve, bu yıl kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle sadece 50 kiloya indi. Fiyatı da 150 liradan 300 liraya fırladı. Nadirliği, çevre illerden meraklıları çekiyor; hatta bazıları tadımlık ikramlarla bağımlı hale geliyor.

5 9
2 yılda bir yetişiyor çürüyünce tüketiliyor. Osmanlı saraylarında pekmezi yapıldı - Resim: 6

Üvezin şifası bilimsel verilerle de destekleniyor. Yüksek potasyum oranıyla tansiyonu dengeliyor, lifleri sayesinde kabızlığı önlüyor. Böbrek taşlarını eritme potansiyeli taşıyan meyve, kadın sağlığında adet düzensizliklerine karşı da öneriliyor.

6 9
2 yılda bir yetişiyor çürüyünce tüketiliyor. Osmanlı saraylarında pekmezi yapıldı - Resim: 7

Tarih boyunca Anadolu halk hekimliğinde kullanılan üvez, Osmanlı saraylarında bile pekmezine dönüştürülmüş. Günümüzde ise vegan diyetlerde popülerleşen bu süper gıda, kan şekerini stabilize ederek diyabetlilere umut vaat ediyor.

7 9
2 yılda bir yetişiyor çürüyünce tüketiliyor. Osmanlı saraylarında pekmezi yapıldı - Resim: 8

Solunum yollarını rahatlatan etkisiyle astım semptomlarını hafifletirken, ciltteki serbest radikalleri nötralize ederek yaşlanmayı geciktiriyor.Sivaslılar, bu kırmızımsı meyvenin yeşil yapraklarını bile ihmal etmiyor; çay olarak demlenip idrar söktürücü etki yaratıyor.

8 9
2 yılda bir yetişiyor çürüyünce tüketiliyor. Osmanlı saraylarında pekmezi yapıldı - Resim: 9

Uzmanlar, aşırı tüketimden kaçınılmasını tavsiye etse de, günlük bir avuç üvezin bağışıklığı yüzde 30 güçlendirebileceğini belirtiyor. Tezgahlarda etiketlenen "vezin kış meyvesi" olarak anılan bu hazine, unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri canlandırıyor. Şarkışla, "Bilmeyenler adını duysun diye çabalıyoruz" diyor.

9 9
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro