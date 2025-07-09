2 yıllık imzayı duyurdular! Sadio Mane İstanbul'a geliyor: Süper Lig'de yılın transferi

Sadio Mane için transferde son derece sıcak gelişmeler yaşanıyor. Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan Senegalli kanat oyuncusu, başta Süper Lig devleri olmak üzere pek çok takımı peşine takmıştı. Suudi Arabistan basını, Sadio Mane için çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

SADIO MANE FENERBAHÇE'YE DOĞRU

Akşam'ın Suudi basınından derlediği habere göre; Al Nassr'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Sadio Mane, henüz kulübüyle yeni mukavele konusunda anlaşma sağlayamadı. Dünyaca ünlü yıldız oyuncu, takımdan ayrılmaya hazırlanırken, Süper Lig'den de sürpriz bir hamle geldi.

Süper Lig'de yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte transfer operasyonuna başlayan Fenerbahçe, John Duran'dan sonra Sadio Mane bombasını da patlatıyor. Al Nassr ile anlaşma zemini arayan sarı lacivertlilerin, Sadio Mane ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği belirtildi. Bu kapsamda deneyimli oyuncunun, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye 2 yıllık imzayı atmasının beklendiği kaydedildi.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE RESMİLEŞEBİLİR

Al Nassr'ın, Sadio Mane'den yüksek bir bonservis beklentisi olmadığı aktarılırken transferin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği ileri sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Al Nassr formasıyla 47 maçta boy gösteren Sadio Mane, takımına 18 gol ve 14 asistlik bir katkı sağladı.