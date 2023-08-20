İzleyiciler 20 Ağustos Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 20 Ağustos Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 20 Ağustos Pazar TV yayın akışında ne var? 20 Ağustos Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 20 Ağustos Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 20 Ağustos Pazar TV yayın akışında ne var? 20 Ağustos Pazar bugün hangi diziler var?

20 AĞUSTOS PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sultan

14:45 Mavi Boncuk

16:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

18:25 Hafta sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı uyanıyor

22:15 Köyden İndim Şehire

23:45 Banker Bilo

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Windstorm 3

12:10 Dizi TV

13:10 Vermem Seni Ellere

16:50 Ölümlü Dünya

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Meg: Derindeki Dehşet

22:10 Creed: Efsanenin Doğuşu

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Ya Çok Seversen

16:00 Dönence

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:45 Koruyucu

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Kamera Arkası

13:00 Kısmet

16:00 Ruhun Duymaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı

00:00 Ruhun Duymaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Çöp Adam

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:15 Ömer

18:45 Star Haber

20:00 Patron Mutlu Son

22:00 Hokkabaz

TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 Batılı Adam

12:15 Kasadaki Yabancı

14:15 İşte Gelin İşte Kaynana

17:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol