İzleyiciler 20 Ağustos Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 20 Ağustos Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 20 Ağustos Pazar TV yayın akışında ne var? 20 Ağustos Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 20 Ağustos Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 20 Ağustos Pazar TV yayın akışında ne var? 20 Ağustos Pazar bugün hangi diziler var?
20 AĞUSTOS PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sultan
14:45 Mavi Boncuk
16:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
18:25 Hafta sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı uyanıyor
22:15 Köyden İndim Şehire
23:45 Banker Bilo
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Windstorm 3
12:10 Dizi TV
13:10 Vermem Seni Ellere
16:50 Ölümlü Dünya
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Meg: Derindeki Dehşet
22:10 Creed: Efsanenin Doğuşu
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Ya Çok Seversen
16:00 Dönence
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:45 Koruyucu
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Kamera Arkası
13:00 Kısmet
16:00 Ruhun Duymaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
00:00 Ruhun Duymaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Çöp Adam
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:15 Ömer
18:45 Star Haber
20:00 Patron Mutlu Son
22:00 Hokkabaz
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 Batılı Adam
12:15 Kasadaki Yabancı
14:15 İşte Gelin İşte Kaynana
17:00 Gazete Magazin
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol