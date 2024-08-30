20 ailenin reddettiği küçük çocuğu evlat edindi

Alba isimli down sendromlu küçük kız, dünyaya geldiğinde 20 aile tarafından evlat edinilmek istenmemişti. Ancak Alba’nın hayatı, İtalyan bekar baba Luca Trapanese ile tanışmasıyla tamamen değişti. Luca, küçük kızı evlat edinmeye karar verdiğinde, onu farklı kılan özelliklerin sevgi dolu bir baba-kız ilişkisi kurmalarına engel olmayacağını biliyordu.

Luca Trapanese, sosyal medya üzerinden paylaştığı gönderilerde, kendisini “Kızına aşık bir baba” olarak tanımlıyor. Bu ifadeyle, Alba’nın hayatındaki en büyük şansının, kendisini koşulsuz bir sevgiyle kucaklayan Luca olduğunu vurguluyor. Luca ve Alba, birlikte geçirdikleri her anı dolu dolu yaşıyor ve hayatlarının en güzel günlerini birlikte paylaşıyorlar.