20. Altın Başarı Ödülleri verildi

Hayat Kırmızıtürk Dergisi ve Spikerler Dünyası kurucusu gazeteci Cengizhan Kaya’nın öncülüğünde düzenlenen 20. Altın Başarı Ödülleri, İstanbul Başakşehir’deki Kuzey Garden’da muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.

Medya ve sanat dünyasından birçok önemli ismi bir araya getiren gecede, 60 farklı kategoride ödüller verildi. Gecede kırmızı halı sunuculuğunu Burcu Kolcu yaparken ödül törenini ise Elvan Kahyaoğlu sundu.

Mesleğim gereği bugüne kadar çok sayıda ödül törenine katıldım, katılıyorum da ama Altın Başarı Ödülleri, bu geceler arasında her yönüyle beni sıkmadan, sonuna kadar keyifle izlediğim törenlerin başında geliyor. Bunu yürekten söylüyorum. Törene katılanların da benimle aynı fikirde olduğu kanısındayım.

Harika bir geceydi. Sıkıcı değildi. Zaman su gibi akıp gitti. Törene katılanların etkinliğin sonuna kadar mekândan ayrılmamaları dikkatimi çekti. Cengizhan Kaya başta olmak üzere sunucular, geceye çok özenle hazırlanmışlar. Gerek Burcu Kolcu gerekse Elvan Kahyaoğlu, geceyi kusursuz bir şekilde başarıyla sundular. Törene İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden ve Azerbaycan ile KKTC gibi ülkelerden de katılım olduğunu gözlemledim. Başarılı insanların böylesi muhteşem bir gecede onure edilmeleri gurur vericiydi. Ödül alan herkesi tebrik ediyorum.

Seçici kurulun titiz değerlendirmeleri sonucunda belirlenen ödüller, Türkiye’de farklı meslek gruplarına farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Türkiye’nin ulusal düzeyde en iyilerine verilen ödüller, İstanbul’da her yıl 4 kez gerçekleştiriliyor. Yaşamımıza katkı sunanları öne çıkarmak için ödül törenleri düzenleyen Spikerler Dünyası, alanında en iyileri belirleyip en iyileri ödüllendirerek onları bu şekilde motive ediyor.

Gecede ben de ödülümü aldım

20. kez sahiplerini bulan Altın Başarı Ödülleri gecesinde ödül alanlardan birisi de bendim.

YENİÇAĞ Gazetesi’nde kaleme aldığım yazılarımla ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Gazete Köşe Yazarı’ ödülünü aldım. Bu konuda gazetem YENİÇAĞ’a, yöneticilerime ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlar bana bu fırsatı vermeselerdi, bu ödülü alamazdım. Beni, bu ödüle layık gören Altın Başarı Ödülleri jürisi ve Cengizhan Kaya başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Türk Basın Tarihi’nde günlük magazin köşe yazarlığı yapan ilk ve tek kişi olarak mesleğimde 19 yılı geride bırakırken kariyerime böylesi anlamlı bir ödül eklediğim için mutluyum. Bir teşekkür de okurlarıma… Bugüne kadar verdiğiniz ve bundan sonra da vereceğiniz desteğe her zaman minnettarım. İyi ki, varsınız.

Ödüller, bizleri motive eden çok güzel ve anlamlı hediyelerdir. Daha nice ödüllere…