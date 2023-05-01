20 arkadaşını zehirleyerek öldürdü

Tayland'da, yaklaşık 20 kişinin ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen bir seri katil şüphesiyle Sararat Rangsiwuthaporn (35) tutuklandı.

20 arkadaşını zehirleyerek öldürdü

Bangkok Post gazetesi, kadının yaklaşık 20 arkadaşını ve tanıdığını zehirlemekle suçlandığını bildirdi.
Hamile bir arkadaşıyla birlikte Ratchaburi eyaletine seyahat eden Rangsiwuthaporn, Budist bir koruma ritüeline katılmak için nehrin kenarına gitti.

Ancak, Siriporn Khanwong (32) burada ölü bulundu ve otopside siyanür tuzu tespit edildi. Olayın ardından Rangsiwuthaporn tutuklandı ve elinde bir ölüm şişesi bulundu.

Rangsiwuthaporn, tüm suçlamaları reddetti ve üst düzey bir polisle ayrı yaşadığını belirtti. Ancak, polisler, kadının yakın çevresinde benzeri 20 ölüm olayı tespit etti.

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