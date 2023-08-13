20 bardak çay içene ne olur

Bilim insanları araştırdı, günde 20 bardak çay içilince neler olduğunu ortaya koydu. İşte o sonuçlar.

20 bardak çay içene ne olur

Editör. Murat Öztürk

Bilim insanlarının yaptığı araştırma çay ile ilgili çok çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. İşte günde 20 çay içmenin vücut sağlığımıza olan o etkileri:

Çayın her türlü hazımsızlık, mide ağrısı, cilt kuruluğu ve öksürüğe iyi geldiği biliniyordu.
Göz maskesi olarak kullanılırsa da kanlanmaya ve ağırlaşmış göz kapaklarına iyi geliyordu..

Japon bilim adamlarının yaptığı açıklamaya göre siyah çay içerisindeki antioksidantlar özellikle ileri yaşlarda oluşan kemik zayıflamasını önlüyor.
Osteoporoz adı verilen ve yaşı ilerlemiş insanlarda görülen kemik kaybı ve zayıflaması olarak tanımlanan hastalığa karşı siyah çay içmenin faydalı olduğu söylendi..

Osaka Üniversitesi’nde yapılan ve Keizo Nishikawa tarafından yönetilen araştırmada siyah çayda theaflavin-3 denilen bir antioksidant maddenin kemik dokusuna zarar veren metiltransferas adlı enzimi yok ettiği ve bu şekilde kemiklerin dokusunun güçlü kaldığı tespit edildi. Fark edilebilir bir gelişme meydana gelmesi için 60 kilo olan bir yetişkinin kemik dokusunu güçlendirmek için üç gün içerisinde 60 fincan çay içmesi gerekiyor

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