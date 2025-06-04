20 bin kişi tahliye edildi! 3 bomba etkisiz hale getirildi

Almanya'nın Köln kentinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 3 bomba uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Köln Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, yapımı ABD'ye ait olan 3 bomba imha edilmeden önce tedbir amaçlı Deutz'daki 1 kilometrekarelik alanda yaşayan 20 binden fazla kişi tahliye edildi.

EN BÜYÜK TAHLİYE OPERASYONU

Bu durumun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük tahliye operasyonu olduğu bildirildi. Bu kapsamda, Ren Nehri üzerindeki köprüler kapatıldı, tren seferleri iptal edildi, evlerin yanı sıra 58 otel, müze, okul, hastane, huzurevi ve bakımevi boşaltıldı.

BOMBALAR İMHA EDİLDİ

Bombaların uzmanlar tarafından yerel saatle 19.19'da imha edildiği aktarıldı.

Bombaların etkisiz hale getirildikten sonra kapatılan köprü ve yollar açıldı, tramvay seferleri tekrar kademeli olarak başlatıldı.