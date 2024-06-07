20 bin samuray Giresun’da. Korumayı onlar yapacak

20 bin samuray Giresun’da. Korumayı onlar yapacak
Kaynak: İHA

Giresun’da fındık bahçelerini büyük zarara uğratan Kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya 20 bin Samuray arısı salındı.

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20 bin samuray Giresun’da. Korumayı onlar yapacak 1

Giresun’da fındık bahçelerinde görülen ve üreticileri büyük zarara uğratan Kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında Fındık Araştırma Enstitüsü tarafından ilginç bir çözüm bulundu. Kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında laboratuvar ortamında üretilen samuray arıları doğaya salındı. Samuray arıları Kahverengi kokarcanın en fazla bulunduğu Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Düzköy köyünde tespit edilen bir fındık bahçesinde tören eşliğinde doğaya salındı.

Törende konuya ilişkin konuşan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, il genelindeki fındık bahçelerinde doğaya salınacak toplam 20 bin Samuray arısının, kokarca ile mücadelede büyük rol oynayacağını ifade etti.

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20 bin samuray Giresun’da. Korumayı onlar yapacak 2

Törende konuya ilişkin konuşan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, il genelindeki fındık bahçelerinde doğaya salınacak toplam 20 bin Samuray arısının, kokarca ile mücadelede büyük rol oynayacağını ifade etti.

Kahverengi kokarca ile üç tür mücadele belirlenerek bir eylem planı yapıldığını belirten Serdengeçti, Kahverengi kokarca ile en etkin yol olan biyolojik mücadelede samuray arılarını bugün 2 bin adet, toplamda ise 20 bin adet olarak fındık bahçelerimize salınacağını açıkladı.

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20 bin samuray Giresun’da. Korumayı onlar yapacak 3

Samuray arılarının istilacı bir böcek türü olan Kahverengi kokarcanın yumurtalarına girerek hem imha hem de kendi yumurtalarını bıraktığına dikkat çeken Serdengeçti, böylelikle Kahverengi kokarca ile mücadeleyi uzun vadede yapmış olacaklarını söyledi.

Serdengeçti, bu böcek türünün kış aylarında ev ahır gibi mekanlara sığındığını ve buralarda süpürme ve imha etme gibi bir tedbir geliştirildiğini belirterek, ayrıca kimyasal mücadele kapsamında özellikle nisan ve temmuz aylarında ilaçlama yapıldığını aktardı.

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20 bin samuray Giresun’da. Korumayı onlar yapacak 4

BU YIL 150 BİN SAMURAY ARISI ÜRETİLECEK

Konuya ilişkin konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç Dr. Yunus Bayram ise Kahverengi kokarca ile mücadele amacıyla bu yıl enstitülerde 150 bin civarında Samuray arısı üretileceğini belirterek uzun vadede Kahverengi kokarcayı sorun olmaktan çıkartacaklarını ifade etti.

Bu kapsamda kimyasal, mekânsal ve biyolojik olmak üzere üç aşamalı mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Bayram, biyolojik mücadele için enstitülerimizin laboratuvarlarda 150 bin adet Samuray arısı üretiminin planlandığını kaydetti.

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20 bin samuray Giresun’da. Korumayı onlar yapacak 5

Yunus Bayram, güncel olarak bu üretimlerin 15 ve 20 bin adet olarak salımlarını yaptıklarını söyleyerek, Önümüzdeki yıllarda bu üretim sayısının katlanarak artacağını söyledi.

Kahverengi kokarca ile mücadele için Samuray arısı salınımına Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın, Giresun il ve ilçe ziraat odası başkanları, muhtarlar ve fındık üreticileri katıldı.

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