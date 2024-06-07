20 bin samuray Giresun’da. Korumayı onlar yapacak

BU YIL 150 BİN SAMURAY ARISI ÜRETİLECEK
Konuya ilişkin konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç Dr. Yunus Bayram ise Kahverengi kokarca ile mücadele amacıyla bu yıl enstitülerde 150 bin civarında Samuray arısı üretileceğini belirterek uzun vadede Kahverengi kokarcayı sorun olmaktan çıkartacaklarını ifade etti.
Bu kapsamda kimyasal, mekânsal ve biyolojik olmak üzere üç aşamalı mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Bayram, biyolojik mücadele için enstitülerimizin laboratuvarlarda 150 bin adet Samuray arısı üretiminin planlandığını kaydetti.