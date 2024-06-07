20 bin samuray Giresun’da. Korumayı onlar yapacak

Giresun’da fındık bahçelerinde görülen ve üreticileri büyük zarara uğratan Kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında Fındık Araştırma Enstitüsü tarafından ilginç bir çözüm bulundu. Kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında laboratuvar ortamında üretilen samuray arıları doğaya salındı. Samuray arıları Kahverengi kokarcanın en fazla bulunduğu Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Düzköy köyünde tespit edilen bir fındık bahçesinde tören eşliğinde doğaya salındı.

Törende konuya ilişkin konuşan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, il genelindeki fındık bahçelerinde doğaya salınacak toplam 20 bin Samuray arısının, kokarca ile mücadelede büyük rol oynayacağını ifade etti.