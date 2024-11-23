20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçlarını açıklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, adayların e-devlet üzerinden sonuçlara erişebileceği söylendi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Bugün, eğitim ailemize katılan 20.000 öğretmenimizin atama sonuçları açıklanmıştır. Eğitimde her zaman önceliği olan, öğretmenlerimizi her alanda destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, yeni görev yerlerinizde ülkemizin geleceğini şekillendirme yolunda üstün başarılar diliyorum. Göreviniz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" dedi.