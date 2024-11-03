20. Çocuk Filmleri Festivali başladı

Bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında farklı şehirlerde düzenlenen festivalin Antalya’daki ilk günü tamamlandı. 6 Kasım tarihine kadar devam edecek festivalde çocuklar, birbirinden keyifli filmleri izleme şansı yakalamaya ve eğitici etkinliklerle keyifli vakit geçirmeye devam edecek.

ÇOCUKLAR FESTİVAL KAPSAMINDA KEYİFLİ ETKİNLİKLERLE BULUŞTU

Festivalin ilk gününde, eğitici ve eğlenceli atölyeler düzenlendi. Bugünün programında “Oyunculuk Atölyesi” ve “Bilinçli Nefes Atölyesi” yer aldı. Günün ilk etkinliği olan Oyunculuk Atölyesi’nde, çocuklar, yaratıcı oyunlar ve canlandırmalarla sahne sanatlarına adım attı. Atölyenin en dikkat çekici etkinliklerinden biri olan ayna oyunu, çocukların kendilerini ve çevrelerini gözlemleyerek iletişim becerilerini geliştirmelerine olanak tanıdı. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen çeşitli canlandırma çalışmaları ise çocukların hayal gücünü destekleyerek ifade yeteneklerini artırdı. Bu etkinlik sayesinde çocuklar, eğlenceli bir ortamda sahne sanatlarının temel prensiplerini öğrenme fırsatı buldu.

ÇOCUKLAR ÇOK EĞLENDİ

Günün ikinci etkinliği olan Bilinçli Nefes Atölyesi’nde ise çocuklara, doğru nefes alma tekniklerini oyunlar eşliğinde öğretildi. Balon, su, pipet ve pamuk gibi araçlar kullanılarak yapılan interaktif etkinliklerde çocuklar, nefeslerini nasıl kontrol edeceklerini eğlenceli bir şekilde öğrendi. Bu yöntemlerle çocuklar hem fiziksel farkındalık kazanırken hem de nefes kontrolünün rahatlatıcı etkisini deneyimleme fırsatı yakaladı.

Festival kapsamında ilk gün çocuklar keyifli filmleri izleme fırsatı da yakaladı. “Karlar Kraliçesi ve Prenses” ve “Kardeş Takımı” filmleri miniklerin beğenisine sunuldu.