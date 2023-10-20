20 Ekim Cuma TV yayın akışında ne var? 20 Ekim Cuma bugün hangi diziler var?

20 Ekim Cuma yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 20 Ekim Cuma yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 20 Ekim Cuma TV yayın akışında ne var? 20 Ekim Cuma bugün hangi diziler var?

KAYNAK: Haber Merkezi
20 Ekim Cuma TV yayın akışında ne var? 20 Ekim Cuma bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 20 Ekim Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 20 Ekim Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 20 Ekim Cuma TV yayın akışında ne var? 20 Ekim Cuma bugün hangi diziler var?

Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 20 Ekim Cuma yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 20 Ekim Cuma TV yayın akışında ne var? 20 Ekim Cuma bugün hangi diziler var?

20 EKİM CUMA 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Kardeşlerim

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yargı

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Güneşi Beklerken

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:15 Bu Tabak Kimin?

17:30 Kirli Sepeti

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

22:30 Orta Sayfa

01:30 Kirli Sepeti

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:00 Karlar Kraliçesi (Yabancı Sinema)

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

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