20 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Son 24 saatte İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, El Halil ve Kalkilya kenti le Kudüs'te aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin, baskınlarda Filistinlilerin evlerini tahrip ettiği ve onlara kötü muamelede bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 950'ye çıktığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.