20 Haziran Salı TV yayın akışında ne var? 20 Haziran Salı bugün hangi diziler var?

20 Haziran Salı yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 20 Haziran Salı yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 20 Haziran Salı TV yayın akışında ne var? 20 Haziran Salı bugün hangi diziler var?

20 Haziran Salı TV yayın akışında ne var? 20 Haziran Salı bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 20 Haziran Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 20 Haziran Salı hafta başında ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 20 Haziran Salı kanallarda ne var? 20 Haziran Salı bugün hangi diziler var?

Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 20 Haziran Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 20 Haziran Salı televizyonda ne var? 20 Haziran Salı bugün hangi diziler var?

20 HAZİRAN SALI TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

09:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere

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KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

15:45 Kapımdaki Dedektif

16:30 Kısmet

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Sefirin Kızı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Organize İşler (Yerli Sinema)

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

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