20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu

Sunnyvale Polisi tarafından kamuoyuyla paylaşılan 2.08 dakikalık güvenlik kamerası görüntüleri görenlere "Bu kadar da olmaz" dedirtti.
Sunnyvale Kamu Güvenliği Departmanı, olay hakkında merak edilenleri bir basın toplantısıyla kamuoyula paylaştı. Yapılan açıklamaya göre en az 20 kişilik grup, 12 Haziran günü saat 13:27 civarında şehrin en büyük kuyumcularından birini bastı.
Polis tarafından kamuoyuyla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin ön kapıyı açmak için çekiç kullandığı görülüyor.
Hırsızlar kapının açılmasıyla birlikte mağazanın içine akın edip alabildikleri kadar mücevheri yanlarında getirdikleri poşetlere doldurmaya başlıyorlar.
Neredeyse tamamı siyah elbiseli ve kapüşonlu olduğu görülen hırsızların tanınmamak için ayrıca maske taktıkları görülüyor.
2 dakika içerisinde kuyumcu mağazasını talan eden hırsızlar değerli değersiz bakmadan ne buldularsa poşetlerine atıyor.
Şüpheliler çaldıkları mücevherler dışında mağazadaki vitrin, camekan gibi bölümleri kırarak da büyük bir hasara sebep oldular.
Görüntülerde hırsızlardan bazılarının bir dakikadan kısa sürede olay yerinden kaçtığı, diğerlerinin ise çantalarını doldurmak için daha fazla süre mağazada kaldığı görülüyor.
Sunnyvale Polisi konu hakkında başlattıkları soruşturmada olaya karıştığı düşünülen 5 kişinin yalandığını açıkladı.
Polis yakalanan şüphelilerin adlarını şöyle belirtti: Afuhia Lavakeiaho, Ofa Ahomana, Kilifi Leaaetoa, Tonga Latu, Tavake Esafe.
Polis gerekli işlemlerden sonra 5 şüpheliyi Santa Clara İlçe Hapishanesi'ne gönderdi. Şüpheliler silahlı soygun, araç kaçırma, tutuklamaya direnme, hırsızlık, suç işlemek için komplo kurma, vandalizm ve hırsızlık aletleri bulundurmakla suçlanıyıor.
Sunnyvale Polisi, yakalanan şüphelilerin üzerinden bol miktarda mücevher çıktığını bildirdi.
Grup halinde gerçekleştirilen soygunda çalınan malların toplam değeri ise hala belirsizliğini koruyor.
Kaliforniya Eyaleti'nde toplu hırsızlık olaylarının arttığını belirten uzmanlar, konu hakkında caydırıcı ve sert tedbirlerin alınması konusunda ısrarcı.