20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu

20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

ABD'de, Kaliforniya Eyaleti'ne bağlı Sunnyvale'de yaşanan toplu hırsızlık olayı görenleri şoke etti.

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20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu 1

Sunnyvale Polisi tarafından kamuoyuyla paylaşılan 2.08 dakikalık güvenlik kamerası görüntüleri görenlere "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

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20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu 2

Sunnyvale Kamu Güvenliği Departmanı, olay hakkında merak edilenleri bir basın toplantısıyla kamuoyula paylaştı. Yapılan açıklamaya göre en az 20 kişilik grup, 12 Haziran günü saat 13:27 civarında şehrin en büyük kuyumcularından birini bastı.

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20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu 3

Polis tarafından kamuoyuyla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin ön kapıyı açmak için çekiç kullandığı görülüyor.

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20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu 4

Hırsızlar kapının açılmasıyla birlikte mağazanın içine akın edip alabildikleri kadar mücevheri yanlarında getirdikleri poşetlere doldurmaya başlıyorlar.

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20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu 5

Neredeyse tamamı siyah elbiseli ve kapüşonlu olduğu görülen hırsızların tanınmamak için ayrıca maske taktıkları görülüyor.

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20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu 6

2 dakika içerisinde kuyumcu mağazasını talan eden hırsızlar değerli değersiz bakmadan ne buldularsa poşetlerine atıyor.

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20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu 7

Şüpheliler çaldıkları mücevherler dışında mağazadaki vitrin, camekan gibi bölümleri kırarak da büyük bir hasara sebep oldular.

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20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu 8

Görüntülerde hırsızlardan bazılarının bir dakikadan kısa sürede olay yerinden kaçtığı, diğerlerinin ise çantalarını doldurmak için daha fazla süre mağazada kaldığı görülüyor.

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20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu 9

Sunnyvale Polisi konu hakkında başlattıkları soruşturmada olaya karıştığı düşünülen 5 kişinin yalandığını açıkladı.

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20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu 10

Polis yakalanan şüphelilerin adlarını şöyle belirtti: Afuhia Lavakeiaho, Ofa Ahomana, Kilifi Leaaetoa, Tonga Latu, Tavake Esafe.

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20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu 11

Polis gerekli işlemlerden sonra 5 şüpheliyi Santa Clara İlçe Hapishanesi'ne gönderdi. Şüpheliler silahlı soygun, araç kaçırma, tutuklamaya direnme, hırsızlık, suç işlemek için komplo kurma, vandalizm ve hırsızlık aletleri bulundurmakla suçlanıyıor.

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20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu 12

Sunnyvale Polisi, yakalanan şüphelilerin üzerinden bol miktarda mücevher çıktığını bildirdi.

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20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu 13

Grup halinde gerçekleştirilen soygunda çalınan malların toplam değeri ise hala belirsizliğini koruyor.

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20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu 14

Kaliforniya Eyaleti'nde toplu hırsızlık olaylarının arttığını belirten uzmanlar, konu hakkında caydırıcı ve sert tedbirlerin alınması konusunda ısrarcı.

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