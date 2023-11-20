İzleyiciler 20 Kasım Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 20 Kasım Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 20 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 20 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var?
Haftanın ilk iş gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 20 Kasım Pazartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 20 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 20 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var?
20 KASIM PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Arka Sokaklar
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dilek Taşı
03:00 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Safir (11.Bölüm)
00:20 Ateş Kuşları (30.Bölüm)
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Cennetin Gözyaşları
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk (Yerli Dizi / Tekrar)
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Güncel / Canlı)
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Güncel / Canlı)
16:15 Sakla Beni (Yerli Dizi / Tekrar)
18:15 Star Haber (Haber)
19:00 Ömer (Yerli Dizi / Özel Bölüm)
20:00 Sakla Beni (Yerli Dizi / Tekrar)
00:15 Güzel Köylü (Yerli Dizi / Tekrar)
03:00 Aramızda Kalsın (Yerli Dizi / Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
07.45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Hudutsuz Sevda
19.00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20.00 Bambaşka Biri
00.00 Yabani
02.30 Şahane Hayatım
04.45 Aşk Yeniden