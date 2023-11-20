20 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 20 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var?

20 Kasım Pazartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 20 Kasım Pazartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 20 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 20 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var?

KAYNAK: Haber Merkezi
20 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 20 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 20 Kasım Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 20 Kasım Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 20 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 20 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk iş gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 20 Kasım Pazartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 20 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 20 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var?

20 KASIM PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Arka Sokaklar

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dilek Taşı

03:00 Aşk ve Umut

04:00 Poyraz Karayel

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Safir (11.Bölüm)

00:20 Ateş Kuşları (30.Bölüm)

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Cennetin Gözyaşları

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk (Yerli Dizi / Tekrar)

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Güncel / Canlı)

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Güncel / Canlı)

16:15 Sakla Beni (Yerli Dizi / Tekrar)

18:15 Star Haber (Haber)

19:00 Ömer (Yerli Dizi / Özel Bölüm)

20:00 Sakla Beni (Yerli Dizi / Tekrar)

00:15 Güzel Köylü (Yerli Dizi / Tekrar)

03:00 Aramızda Kalsın (Yerli Dizi / Tekrar)

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07.45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Hudutsuz Sevda

19.00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20.00 Bambaşka Biri

00.00 Yabani

02.30 Şahane Hayatım

04.45 Aşk Yeniden

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