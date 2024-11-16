20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı

Kaynak: DHA
20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kocası tarafından 20 kez bıçaklanan kadın, sağlık ocağına sığındı. Adamın ise kaçtığı öğrenildi

Arnavutköy'de, iddiaya göre tartıştığı kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan D.G., aynı sokakta bulunan aile sağlığı merkezine sığındı.

istanbul-arnavutkoyde-esi-tarafindan-2-423581-124967.jpg

Polis, olay sonrası kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlatırken D.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, D.G. isimli kadın eşi O.G.ile tartıştı.

istanbul-arnavutkoyde-esi-tarafindan-2-423579-124967.jpg

Evde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine D.G., kocası O.G.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Yaklaşık 20 bıçak darbesi alan D.G., evden kaçarak aynı sokakta bulunan Aile Sağlığı Merkezi'ne sığınmaya çalışırken yere yığıldı.

istanbul-arnavutkoyde-esi-tarafindan-2-423583-124967.jpg

İki çocuk annesi D.G., çevredekiler tarafından çağırılan ambulansla ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken saldırgan koca ise olay yerinden kaçtı. D.G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis kaçan koca O.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

istanbul-arnavutkoyde-esi-tarafindan-2-423578-124967-1.jpg

Son Haberler
BUDO bazı seferleri iptal edildi
BUDO bazı seferleri iptal edildi
20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Yıllık 5 bin kilovatsaati aşan tüketimlere düzenleme
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın açtığı davanın duruşmasına katılmadı
Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın açtığı davanın duruşmasına katılmadı
Mansur Yavaş'tan kış desteği. Hane başına 8.200 TL
Mansur Yavaş'tan kış desteği. Hane başına 8.200 TL