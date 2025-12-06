Kaza, 3 Aralık'ta saat 11.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kozyatağı-Esatpaşa seferini yapan 10EK numaralı İETT otobüsü, M.S.İ.’nin idaresindeki 34 KGK 315 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışma sonrası otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförü ve 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürdü. Kaza sırasında börekçide müşterilerin yaralanmadığı öğrenildi. Olaydan sonra otomobil şoförü ile İETT şoförü emniyete götürüldü.

‘YAVAŞLAMAK İÇİN FRENE BASTIĞIMDA FRENİN TUTMADIĞINI FARK ETTİM’

İETT şoförü A.A. emniyetteki ifadesinde, "Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İETT özel halk otobüsünde 8 yıldır şoför olarak çalışmaktayım. 34 PBB 811 plaka sayılı 10EK hat sayılı otobüsü sürmekteydim. Saat: 10.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere caddesi üzerinde kavşaktan sola doğru dönecektim. Bu sırada hızım yaklaşık 20 km/s idi. Ben biraz daha yavaşlamak için frene bastığımda frenin tutmadığını fark ettim.

Bu sırada önümde seyir halinde olan 34 KGK 315 plaka sayılı bir araba vardı. Sürmüş olduğum otobüsün freni tutmayınca bende yavaşlayamadım. Sonrasında önümdeki 34 KGK 315 plaka sayılı arabaya çarptım. Bu arabayı sürmüş olduğum otobüsle birlikte bir süre sürükleyip sonrasında bu araç otobüsün önünden çıkınca otobüs ile kaldırıma çıkarak Karlıdere Caddesi üzerinde bulunan Sarıyer Börekçisi isimli iş yerine çarptım. Kazanın oluşmasında otobüsün gaz pedalının takılı kalmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Kazadan sonra ambulans ile hastaneye götürüldüm. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tetkiklerde 2 adet kaburgamda kırık olduğunu öğrendim. Ayrıca dizlerimde şiddetli ağrılar var. Olay ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

‘OTOBÜS, KARŞIDA OLAN BİR İŞ YERİNE ÇARPARAK DURDU’

Otomobil şoförü M.S.İ.’nin emniyetteki ifadesinde, "11.00 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Karlıdere caddesi üzerinde sevk ve idaremdeki 34 KGK 315 plaka sayılı araç ile seyir halindeydim. Karlıdere caddesi üzerinden Esatpaşaya doğru giderken dönel kavşaktan döndüm. O sırada arkamdan gelen 34 PBB 811 plaka sayılı İETT otobüsü aracıma arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ben ne olduğunu anlamadım. Ancak bu otobüs ben aracın içinde iken durmadı ve aracımı sürüklemeye başladı. Yaklaşık 3-4 metre beni sürükledi. Ben aracın önünden çekilince bu otobüs karşıda olan bir iş yerine çarparak durdu. Olay ile ilgili herhangi bir yaralanmam mevcut değildir. Bu yüzden tarafıma doktor raporu alınmasını istemiyorum. Bahse konu olaydan dolayı herhangi bir kimseden şikayetim yoktur" dedi.