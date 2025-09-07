20 köpeği kötü koşullarda tutan kadına 830 bin TL ceza

Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi'ndeki bir konuttan gelen kötü koku ve havlama sesleri üzerine mahalleliler, 3 Eylül'de durumu İlçe Tarım Müdürlüğü ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) görevlilerine aktardı. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerin evde yaptığı denetimde farklı türlerde toplam 20 köpek bulundu. Hayvanlar ekipler tarafından koruma altına alındı. Bayraklı Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, evde yaşayan İlknur Ç.'ye toplam 830 bin 880 TL idari para cezası verdi.

Eve 3'üncü defa baskın yaptıklarını ifade eden HAYTAP Başkan Yardımcısı Avukat Senem Demirel Acar, "Bu kişi sağlıksız ortamda köpek besliyor. Can dostları koruma altına alındı. Kurtarılan canların tedavileri devam ediyor. Sonrasında yeni yuvalarına yerleştirilecek" dedi.

Ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, 'Hayvanların sahiplenilmesi, bakımı ve korunması' çerçevesinde bu yıl il genelinde toplam 2 milyon 507 bin 120 TL para cezası uygulandığını da belirtti.”