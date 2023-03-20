20 Mart Pazartesi TV yayın akışında ne var? 20 Mart Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 20 Mart Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 20 Mart Pazartesi hafta başlangıcında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 20 Mart Pazartesi televizyonda ne var? 20 Mart Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 20 Mart Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 20 Mart Pazartesi televizyonda ne var? 20 Mart Pazartesi bugün hangi diziler var?

20 MART PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

00:15 Camdaki Kız

02:45 Kuzey Güney

05:00 Güneşi Beklerken

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

22:30 Güldür Güldür Show

00:15 Güzel Günler

02:45 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Kuruluş Osman

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ömer

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Vuslat

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Adını Sen Koy

14:25 Seksenler

16:55 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 Yerli Dizi

03:35 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:00 Doğduğun Ev Kaderindir