20 Mart Pazartesi TV yayın akışında ne var? 20 Mart Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 20 Mart Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 20 Mart Pazartesi hafta başlangıcında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 20 Mart Pazartesi televizyonda ne var? 20 Mart Pazartesi bugün hangi diziler var?
Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 20 Mart Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 20 Mart Pazartesi televizyonda ne var? 20 Mart Pazartesi bugün hangi diziler var?
20 MART PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
00:15 Camdaki Kız
02:45 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
22:30 Güldür Güldür Show
00:15 Güzel Günler
02:45 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Kuruluş Osman
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ömer
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:40 Vuslat
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Adını Sen Koy
14:25 Seksenler
16:55 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Yerli Dizi
03:35 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir