20 Mayıs Cumartesi TV yayın akışında ne var? 20 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 20 Mayıs Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 20 Mayıs Cumartesi hafta sonunda doğru ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 20 Mayıs Cumartesi kanallarda ne var? 20 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 20 Mayıs Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 20 Mayıs Cumartesi televizyonda ne var? 20 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?

20 MAYIS CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

10.00 Kardeşlerim

13.00 Aldatmak

16.00 Ateş Kuşları

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

10.00 Cumartesi Sürprizi - Canlı

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Sev Kardeşim

16.15 Milyarder

18.25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı

20.00 Güldür Güldür Show - Yeni Bölüm

23.30 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

10.00 Burcu ile Hafta Sonu

12.00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

13.00 Bir Şansım Olsa

14.00 Ömer

16.00 Çöp Adam

18.15 Star Haber

19.00 Çok Güzel Hareketler 2 - Özel Bölüm

20.00 Dangal

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çala Saat Hafta Sonu - Canlı

11.15 Ekonomi Arası - Yeni Bölüm

11.20 Kamera Arkası - Yeni Bölüm

12.00 Gülcemal

15.30 Adım Farah

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu - Canlı

20.00 Doktor Civanım

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10.00 Cumartesi Sürprizi - Canlı

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Sev Kardeşim

16.15 Milyarder

18.25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı

20.00 Güldür Güldür Show - Yeni Bölüm

23.30 Kızılcık Şerbeti

TV8 YAYIN AKIŞI

07.30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09.00 Kırmızı Oda

10.00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

12.45 Survivor Panorama / Canlı

15.15 O Ses Türkiye

18.30 Survivor 2023

20.00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm