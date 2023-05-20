20 Mayıs Cumartesi TV yayın akışında ne var? 20 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 20 Mayıs Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 20 Mayıs Cumartesi hafta sonunda doğru ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 20 Mayıs Cumartesi kanallarda ne var? 20 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 20 Mayıs Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 20 Mayıs Cumartesi televizyonda ne var? 20 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?
20 MAYIS CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
10.00 Kardeşlerim
13.00 Aldatmak
16.00 Ateş Kuşları
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
10.00 Cumartesi Sürprizi - Canlı
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Sev Kardeşim
16.15 Milyarder
18.25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı
20.00 Güldür Güldür Show - Yeni Bölüm
23.30 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
10.00 Burcu ile Hafta Sonu
12.00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
13.00 Bir Şansım Olsa
14.00 Ömer
16.00 Çöp Adam
18.15 Star Haber
19.00 Çok Güzel Hareketler 2 - Özel Bölüm
20.00 Dangal
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çala Saat Hafta Sonu - Canlı
11.15 Ekonomi Arası - Yeni Bölüm
11.20 Kamera Arkası - Yeni Bölüm
12.00 Gülcemal
15.30 Adım Farah
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu - Canlı
20.00 Doktor Civanım
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10.00 Cumartesi Sürprizi - Canlı
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Sev Kardeşim
16.15 Milyarder
18.25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı
20.00 Güldür Güldür Show - Yeni Bölüm
23.30 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
07.30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09.00 Kırmızı Oda
10.00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
12.45 Survivor Panorama / Canlı
15.15 O Ses Türkiye
18.30 Survivor 2023
20.00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm