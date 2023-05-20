20 Mayıs Cumartesi TV yayın akışında ne var? 20 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?

20 Mayıs Cumartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 20 Mayıs Cumartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 20 Mayıs Cumartesi TV yayın akışında ne var? 20 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?

20 Mayıs Cumartesi TV yayın akışında ne var? 20 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 20 Mayıs Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 20 Mayıs Cumartesi hafta sonunda doğru ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 20 Mayıs Cumartesi kanallarda ne var? 20 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 20 Mayıs Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 20 Mayıs Cumartesi televizyonda ne var? 20 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?

20 MAYIS CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

1052336.jpg

ATV YAYIN AKIŞI

10.00 Kardeşlerim

13.00 Aldatmak

16.00 Ateş Kuşları

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kardeşlerim

20-3-8aar.jpg

KANAL D YAYIN AKIŞI

10.00 Cumartesi Sürprizi - Canlı

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Sev Kardeşim

16.15 Milyarder

18.25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı

20.00 Güldür Güldür Show - Yeni Bölüm

23.30 Kızılcık Şerbeti

preview.jpg

STAR TV YAYIN AKIŞI

10.00 Burcu ile Hafta Sonu

12.00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

13.00 Bir Şansım Olsa

14.00 Ömer

16.00 Çöp Adam

18.15 Star Haber

19.00 Çok Güzel Hareketler 2 - Özel Bölüm

20.00 Dangal

fox.jpg

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çala Saat Hafta Sonu - Canlı

11.15 Ekonomi Arası - Yeni Bölüm

11.20 Kamera Arkası - Yeni Bölüm

12.00 Gülcemal

15.30 Adım Farah

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu - Canlı

20.00 Doktor Civanım

0x0-kadir-gecesi-tv-programlari-2022-i-27-nisan-tv-yayin-akisi-ile-bugun-tvde-neler-var-kadir-gecesi-ozel-yayin-ha-1651049905220.jpg

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10.00 Cumartesi Sürprizi - Canlı

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Sev Kardeşim

16.15 Milyarder

18.25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı

20.00 Güldür Güldür Show - Yeni Bölüm

23.30 Kızılcık Şerbeti

040c684e7a013746dd6aebfc66316f80.jpg

TV8 YAYIN AKIŞI

07.30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09.00 Kırmızı Oda

10.00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

12.45 Survivor Panorama / Canlı

15.15 O Ses Türkiye

18.30 Survivor 2023

20.00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu Spor
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor Spor
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor
Tek katlı eve yıldırım düştü Yaşam
Tek katlı eve yıldırım düştü
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Yaşam
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması Spor
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti Siyaset
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti