YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Tüm Karadeniz Bölgesi'nin trafik akışı için hayati önem taşıyan Fatsa Çevre Yolu projesinin, en üst düzeyde onaylanmasına rağmen fiilen başlatılmaması Meclis gündemine taşındı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi sundu.

Karal, önergesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun artık bir transit hat niteliğini kaybettiğini ve neredeyse şehir içi bir yola dönüştüğünü belirtti. Özellikle Ordu'nun Fatsa ilçesinde şehir içi trafiğin yaz aylarında durma noktasına geldiğini, transit akışın da ciddi biçimde aksadığını kaydetti.

Karal, Fatsa Çevre Yolu'nun ilçenin en acil ulaşım yatırımı olduğunu vurgularken, yaklaşık 23 kilometrelik güzergâhın (11,5 km tünel, 8,5 km viyadük) toplam maliyetinin 20 milyar TL'yi aşmasının beklendiğini hatırlattı.

Projenin başlangıcına dair yapılan resmi açıklamalara rağmen hiçbir somut adımın atılmamasını eleştiren Karal, kamuoyuna net bir açıklama yapılmamasını sorguladı.

Karal: “Şubat 2024’te Bakan Uraloğlu’nun 'başlatıyoruz' açıklamasını yaptığını; ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projeyi onayladığını anımsatıyoruz. Buna rağmen aradan geçen sürede ihale tarihi, yer teslimi ve yapım takvimi konusunda kamuoyuyla paylaşılmış somut bir bilgi bulunmamaktadır. Fatsa halkı ve bölge esnafı açısından büyük önem taşıyan bu yatırımın neden hâlâ fiilen başlatılamadığı açıklığa kavuşturulmalıdır.”

DEVA Partili Hasan Karal, projeyi engelleyen nedeni bulmak ve süreci hızlandırmak amacıyla Bakan Uraloğlu'na yönelik 8 maddelik kritik bir soru önergesi sundu.

TBMM'ye Taşınan Ana Sorular:

· Proje Bakanlığın yatırım programında hangi yıl için planlanmıştır?

· İhale süreci ne aşamadadır, ihale tarihi belirlenmiş midir?

· Projenin başlayamama nedeni nedir? Ödenek yetersizliği, kamulaştırma, proje revizyonu veya teknik (zemin/heyelan) gerekçelerden hangisi önceliklidir?

· 2024 ve 2025 yıllarında ne kadar ödenek ayrılmış, fiilen ne kadar harcama yapılmıştır?

· Fatsa Çevre Yolu’nun ilk kazısına ne zaman başlanacaktır?

· Proje tamamlanana kadar Fatsa şehir merkezindeki trafik yükünü hafifletmek amacıyla geçici ulaşım düzenlemeleri planlanmış mıdır?

Karal, bölgenin geleceğini doğrudan etkileyecek bu dev yatırımın akıbeti hakkında Bakanlığın bir an önce kamuoyunu bilgilendirmesini talep etti.