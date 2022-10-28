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Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor

Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamları bekliyor. Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2'ye revize etti. Bu yıl sonu beklentisine göre hesap yapılırsa, 6 aylık enflasyon yüzde 16,05 olacak.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 09:21
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20 Milyon kişi merakla bekliyor. Emekli ve memur zammında oranlar değişti

Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
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Emekli ve memur zammında rakamlar netleşmeye başlıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 4'ncü enflasyon rakamlarını açıklamasıyla rakamlar belirginleşiyor.Emekli ve memurların merakla beklediği zamların belli olmasına sayılı günler kaldı. TÜFE'nin açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam da açıklanacak. Memur ve emekliler maaşlarına toplu sözleşme zammına ek yüzde enflasyon farklı alacak.

Sabah Gazetesi’nden Mete Dirice’nin haberine göre emekli zammı ve memur zammı için enflasyon rakamları doğrudan etkili oluyor. Kasım ayının ilk haftası yılın ikinci yarısının 4. enflasyon rakamları açıklanacak. Bununla beraber emekli ve memur maaşları için 4 aylık fark kesinleşmiş olacak.Ocak zammı ile hem asgari ücret, hem de emekli ve memur zammı Ocak ayında sosyal refah düzenlemeleri ile birlikte enflasyonun üzerine çıkacak.

Yaklaşık 20 milyon kişinin yeni maaşları 2022 yılı enflasyon oranı sonrası netleşecek. Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı 6 aylık enflasyon rakamları sonrası belirlenecek.

Emeklilerin, Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2023'te Haziran 2022 ile Aralık 2022 arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar.

Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor.

3 KASIM'DA EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANACAK

Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Ocak'ta ise bu rakam yüzde 8 olacak.

TÜİK Eylül 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu. Emekli ve memur zam oranı için belirleyici olacak TÜFE endeksi de 1.046,89 olarak kayıtlara geçti. Bu değişim 3 aylık enflasyon oranının yüzde 7,05 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu rakam SSK ve Bağ-Kurlu için 3 aylık zam oranı olarak kesinleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Kasım Perşembe günü Ekim enflasyon oranını açıklayacak. TÜİK'in enflasyon rakamlarını duyurmasıyla, emekli ve memur maaşları için yapılacak 4 aylık zam oranı kesinleşecek.

Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla beraber 6 aylık zam oranı hem emekli hem de memur için kesinleşmiş olacak.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2022 4. Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. Buna göre Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,2'ye revize edildi.Bu yıl sonu beklentisine göre hesap yapılırsa, 6 aylık enflasyon yüzde 16,05 olacak.

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Osman
28.10.2022 10:07
Bu demekki zamlı maaş alınmadan ,yeni zamlar yolda emekliye gitmiyor verilen zam,pusuda bekleyen AA babalara gidecek demek.  
 
Alp
28.10.2022 10:05
Verilen zam bu 3 ayda bitti kendi verilerine göre. Bundan sonraki kayıplar neden hemen verilmiyor  
 
İbrahim
28.10.2022 09:31
Bu emekli zammı ile de akp nin siyasi hayatı bitecek seçimde  
 
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