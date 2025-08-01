20 milyon kişi susuz kalacak

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’daki su krizinin ciddi bir boyuta ulaştığını açıkladı.

Pezeşkiyan, Tahran’ın su ihtiyacını karşılamak için ülkenin farklı bölgelerinden su nakil çalışmaları yürütüldüğünü belirterek, su tüketimi doğru şekilde yönetilmediği takdirde sorunu çözmeye yeterli olmayacağı uyarısında bulundu.

Mesud Pezeşkiyan, "Gelecek nesillere karşı sorumluyuz. Eğer bu şekilde plansız kalkınmaya devam edersek ve geleceği ön görmeden hareket edersek yarın bu nesillere hesap veremeyiz" şeklinde konuştu.

İran Su Endüstrisi Kurumu tarafından yapılan son açıklamada, 24 eyalete bağlı 50 kentte yaklaşık 20 milyon kişinin su krizi yaşadığı bildirilmişti.

Tahran ve Elburz eyaletlerinin özellikle su krizinden en fazla etkilenen bölgeler olduğu belirtildi.