20 milyonluk bağlantının sessiz zaferi

6 yıl önce oyun dünyasına damga vuran Death Stranding, yeni bir kilometre taşına ulaştı.

Japonya merkezli Kojima Productions tarafından geliştirilen ve PlayStation 4 için piyasaya sürülen bu eşsiz yapım, aradan geçen yıllarda 20 milyon oyuncuya ulaşarak adını tarihe yazdırdı.

Hideo Kojima’nın vizyoner bakış açısıyla şekillenen oyun, çıktığı dönemde yenilikçi oynanışı ve derin hikayesiyle dikkat çekmişti. Şimdi ise bu başarısını rakamlarla taçlandırdı.

Kojima Productions, tarihinde resmi bir açıklama yaparak Death Stranding’in dünya genelinde 20 milyondan fazla oyuncu tarafından deneyimlendiğini duyurdu.

Şirketin kurucusu ve oyunun yönetmeni Hideo Kojima, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “PS4 sürümü Kasım 2019’da çıktı. Hemen ardından pandemi dünyayı vurdu. Ancak 5 yıl sonra bile oyuncular oyunu oynamaya devam ediyor. Bu beni en çok mutlu eden şey” ifadelerine yer verdi. Bu rakam, oyunun PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S ve Mac gibi farklı platformlardaki toplam oyuncu sayısını kapsıyor ve abonelik servisleri üzerinden erişenleri de içeriyor.

Death Stranding, Sam Porter Bridges karakterinin kıyamet sonrası bir dünyada teslimat yaparak insanlığı yeniden bir araya getirme çabasını konu alıyor.

Oyun, “strand” (bağlantı) türünü ortaya koyarak oyuncular arasında dolaylı bir iş birliği sistemine dayanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, Stanford Üniversitesi’nden oyun tasarımı uzmanı Prof. Jane McGonigal tarafından övgüyle karşılandı.

McGonigal, “Death Stranding, bireyselcilikten kolektif çabaya geçişi simgeleyen bir deneyim sunuyor. Oyuncuların birbirine görünmez köprüler kurması, modern oyun tasarımında çığır açtı” dedi.

Oyunun başarısı, yalnızca rakamlarla sınırlı değil. Londra King’s College’dan dijital kültür araştırmacısı Dr. Daniel Mullin, Death Stranding’in pandemi döneminde oyunculara umut aşıladığını belirtti:

“2020’de izolasyonun zirve yaptığı bir dönemde, bu oyun insan bağlantısının önemini hatırlattı. 20 milyon oyuncuya ulaşması tesadüf değil; bu, oyunun evrensel bir mesaj taşıdığının kanıtı.”

Mullin’e göre, oyunun teması, gerçek dünyadaki yalnızlık ve dayanışma arayışıyla örtüşerek geniş bir kitleye hitap etti.

Kojima Productions’ın verilerine göre, Death Stranding’in oyuncu kitlesi özellikle son yıllarda Steam ve abonelik servisleri sayesinde büyüdü.

Oyun, ilk olarak PS4’e özel bir yapım olarak piyasaya sürülmüş, ardından 2020’de PC’ye, 2021’de PS5 için Director’s Cut sürümüyle gelmiş ve 2024’te Xbox Series X/S’e ulaştı. Bu genişleme, oyunun erişilebilirliğini artırarak 20 milyonluk eşiği aşmasını sağladı.

Endüstri analisti Daniel Ahmad, “Death Stranding, daha önce 5 milyonun altında satış yapmıştı. Ancak platformlar arası erişim ve abonelik modelleri, bu rakamı dörde katladı” yorumunda bulundu.

Death Stranding’in bu başarısı, devam oyunu Death Stranding 2: On the Beach’in 26 Haziran 2025’te PS5 için çıkış yapacağı bir döneme denk gelmesiyle daha da anlam kazanıyor.

Tokyo Üniversitesi’nden oyun teknolojisi uzmanı Prof. Hiroshi Yoshida, “Kojima, Death Stranding ile risk aldı ve bu risk, uzun vadede meyvesini verdi. 20 milyon oyuncu, ikinci oyunun da büyük bir etki oluşturacağının habercisi” dedi.

Oyun dünyasında bir fenomen haline gelen Death Stranding, 6 yıl önce kurduğu köprüleri güçlendirmeye devam ediyor.

Hideo Kojima’nın “Bağlantılarınız bu inanılmaz başarıyı mümkün kıldı” sözleriyle teşekkür ettiği oyuncular, şimdi gözlerini serinin yeni halkasına çevirmiş durumda. Bu teslimatın sonu değil, sadece yeni bir başlangıç olabilir.