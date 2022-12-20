20 milyonumuz böyle olmuşuz

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, AA muhabirine, obezitenin önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirtti Altay yaptığı açıklamada, dengesiz beslenme ve hareketsiz yaşamın obezitenin gelişimini artırdığını vurguladı. Doç. Altay, obezite görülme yaşının çocukluk çağına kadar düştüğüne dikkati çekti.



Obezitenin insan yaşamını tehdit eden hastalıklar açısından risk faktörü olduğununun altını çizen Altay, şunları söyledi:

“Avrupa ülkeleri arasında obezite görülme sıklığı en yüksek ülkelerdeniz. Obezite birçok hastalığın nedeni. Özellikle kalp hastalıkları, hipertansiyon, metabolizma bozuklukları, inme, uyku apnesi gibi insan sağlığını tehdit eden hastalıkların meydana gelmesinde obezite önemli bir risk faktörü. Son 12 yılda Türkiye’de obezite görülme sıklığı yüzde 70 arttı. Obezitesi olan insan sayısı son verilere göre 20 milyona yaklaştı. Bunların hepsi kalp krizi, inme, hipertansiyon ve kalp yetmezliği için aday hasta konumunda.

18,5-24 arası normal değer, 25-30 arası aşırı kilolu, 30’un üstü ise obez olarak kabul ediliyor.”

AA