20 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? 20 Ocak Cuma TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 20 Ocak Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 20 Ocak Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 20 Ocak Cuma televizyonda ne var? 20 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 20 Ocak Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 20 Ocak Cuma televizyonda ne var? 20 Ocak Cuma bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Tehlikeli Görev (Yabancı Sinema)
02:15 Tehlikeli Görev (Yabancı Sinema)
04:15 Güzel Günler
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
22:00 Ateş Kuşları
00:30 Ateş Kuşları
03:30 Mutfak Bahane
05:30 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Melek ve Şeytanlar (Yabancı Sinema)
22:45 Melek ve Şeytanlar (Yabancı Sinema)
01:30 Kaçan Kovalanır (Yerli Sinema)
02:45 Gelinim Mutfakta
05:20 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:35 Ekonomi Arası
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:30 Yalnız Kalpler
02:30 En Hamarat Benim
04:45 Senden Daha Güzel
06:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
03:00 Toprak İle Fidan
04:00 Hayat Bazen Tatlıdır
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
19:15 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)
21:30 Sıfırıncı Gün
01:30 Tuzak
03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
15:30 Adını Sen Koy
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
23:50 Al Sancak
02:25 Hangimiz Sevmedik
04:35 Kapanış
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