20 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? 20 Ocak Cuma TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 20 Ocak Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 20 Ocak Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 20 Ocak Cuma televizyonda ne var? 20 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 20 Ocak Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 20 Ocak Cuma televizyonda ne var? 20 Ocak Cuma bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Tehlikeli Görev (Yabancı Sinema)

02:15 Tehlikeli Görev (Yabancı Sinema)

04:15 Güzel Günler

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

22:00 Ateş Kuşları

00:30 Ateş Kuşları

03:30 Mutfak Bahane

05:30 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Melek ve Şeytanlar (Yabancı Sinema)

22:45 Melek ve Şeytanlar (Yabancı Sinema)

01:30 Kaçan Kovalanır (Yerli Sinema)

02:45 Gelinim Mutfakta

05:20 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:35 Ekonomi Arası

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

01:30 Yalnız Kalpler

02:30 En Hamarat Benim

04:45 Senden Daha Güzel

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

03:00 Toprak İle Fidan

04:00 Hayat Bazen Tatlıdır

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

19:15 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)

21:30 Sıfırıncı Gün

01:30 Tuzak

03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

15:30 Adını Sen Koy

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

23:50 Al Sancak

02:25 Hangimiz Sevmedik

04:35 Kapanış