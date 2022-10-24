Galatasaray'a Alanya maçında Ali Palabıyık ve Okan Buruk'un ne yaptığını açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Galatasaray tribünleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öyle bir gösteri yaptı ki; gözlerim dolu dolu oldu. Müthişti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini açışları, Cumhuriyet Bayramı sözleri, 10. Yıl Marşı'nı hep bir ağızdan söylemeleri. Müthişti.

Gelelim maça...

Okan Buruk elindeki çok geniş kadrodan bir seçim yaptı. Maçtan önce söylediği sözler enteresandı. Dedi ki; "Galatasaray kadrosu, her maçtan önce ve sonra tartışmaya açık bir kadro. Çok fazla önemli oyuncu var elimizde. Aynı bölgede birçok oyuncu var. Türk oyuncuları seçmeniz gerekiyor."

Yani "Beni ne yaparsam yapayım eleştirecekler" diyer. Enteresan bir ruh hali. Neden be hocam? Bu futbolcularla sen yaşıyorsun. Neden eleştirsinler ki seçimini. Çünkü biliyor. Üzerine oynandığını biliyor. Kendisini eleştirmek için fırsat kollandığını biliyor. Bu ruh haliyle ne olur sonuç; göreceğiz.

Ama şu gerçek. Galatasaray müthiş başladı oyuna. Sağdan soldan esterabim yaptılar; pozisyon üstüne pozisyon yakaladılar. 3. dakikadaki pozisyon çok enteresandı. Icardi hem golü atamadı, hem de gole engel oldu. Kerem'in pasına geç kaldığı için 6 pasta vuramadı. Dönen topu Mertens kaleye yolladı. Bu kez de Icardi çizgide yattığı için top ona çarpıp kaleye girince ofsayt diye gol sayılmadı. Bir santrfor için dramatik bir andı.

Galatasaray öyle saldırıyordu ki... Bu güneşe kar dayanmaz! Dayanmadı da. 11. dakikada Icardi öyle bir asist yaptı ki ayağının dışıyla ceza alanı içindeki Mertens'e... Adeta "İşte bana böyle pas vereceksiniz" dercesine... Mertens de kaçırmadı: 1-0.

Bu Alanyaspor enteresan bir takım. İlle de kaleciden pas yaparak başlayacak. Galatasaraylılar tam takım Alanya yarı alanında, kalecisi hala pas yaparak çıkmaya çalışınca topu Oliveire kaptı ceza alanında. Boştaki Icardi'ye aktardı, o da golü attı: 2-0.

Artık maç farka gider derken inanılmaz bir olay yaşandı. 31. dakikaydı. Mertens ayağındaki topu rakip yarı alanda Candeias'a kaptırdı. Candeias topu ayağından açtı. Muslera çıkmıştı ve topa vuracaktı. O sırada Boey faul yaptı Candeias'a. Ali Palabıyık da son adam diye kırmızıyı çıkardı. Bu kart çok tartışılacak. Gollük pozisyon muydu, değil miydi diye. Bence kırmızı ağırdı. Ali Palabıyık Galatasaray'ın hızını kesti ve Alanyaspor'u maça ortak yaptı.

Bu karardan sonra oyun 11'e 10 olunca Alanyaspor da çıkmaya başladı. Buna rağmen Galatasaray tam hücuma çıkıyordu ki Palabıyık ilk yarıyı bitirdi. Bu da tartışılacak tabi.

İkinci yarıya başlarken Okan Buruk, Mertens'i dışarı aldı; Dubois'i soktu. Tamam, defansa adam almalıydı da, oyundan çıkacak adam ilk yarının en iyilerinden Mertens miydi?

Alanyaspor da iki değişiklik yaptı. Artık 10 kişi kalan rakip karşısında daha cesurlardı, golü de düşünüyorlardı. 54'te Oğuz Aydın'ın şutunda topun üst direkten dönmesi de bunun kanıtıydı. Öyle bir hale geldi ki oyun; maç tek kaleye döndü adeta. Alanyaspor hep Galatasaray yarı alanındaydı, Galatasaray kontratak arıyordu.

Ama Alanyaspor'un golü geliyorum diyordu adeta. Hani ilk yarıda Galatasaray atakları için "Bu güneşe kar dayanmaz" diyorduk ya... Bu kez Alanyaspor için geçerliydi bu. Dayanmadı da. 68'de Alanyaspor'un golü geldi. Frikik atışında Balkovec topu filelere gönderince oyun iyice heyecan kazandı. Artık topla daha fazla oynayan takım Alanyaspor'du. Okan Buruk da panik değişikliklerine başlamıştı. Oliveira'yı bile aldı oyundan. Defansa takviye yapıyordu.

Alanyaspor atak üstüne atak yaparken 76'da Muslera'nın kurtardığı Fer'in şutu bir kalecinin bir takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyordu. Ah Turgay abi ah... Turgay Şeren yani; Berlin Panteri. "Bir kaleci bir takımın yarısıdır" derdi hep. Ne kadar haklıydı, haklılığını her geçen gün tekrak tekrar görüyorum, kendisini bir kez daha saygıyla anıyorum.

Maça dönersek...

Alanyaspor'un ataklarını izledik sonra, gollük pozisyonlarını da. Tamam, 10 kişi kaldın ama bu kadar mahkum oynamak neyin nesidir Okan hoca? 90+1'de de Ahmet Hassan golü attı: 2-2.

Ya Abdülkerim Bardakçı'ya ne demeli? Rakibine o şekilde girmeye gerek var mı? Şu saçların için berberde harcadığın zamanı antrenman sahasında harcasan daha iyi değil mi?

Sözün özü: Galatasaray iyi başladığı bir maçı kötü bitirdi. Alanyaspor karşısında 2-0 önde olduğu maçta 2-2 berabere kaldı. Tamam; hakem yanlış kararlar verdi de... Galatasaray ve Okan Buruk'un hiç mi suçu yok?