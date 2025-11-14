11 Kasım tarihinde Gürcistan’da Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin naaşı Türkiye'de Adli Tıp Kurumu'na getirilmelerinden sonra yapılacak cenaze töreni için Adli Tıp'tan çıkarıldı.

İLK TÖREN MÜRTED HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI'NDA YAPILACAK

Şehitlerin naaşları için ilk tören, bugün sabah saat 09.00'da Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan'daki zafer törenlerine katılan askerleri taşıyan askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Gence kentinden havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan'da düşmüştü. Uçakta bulunan 20 Türk askeri şehit olmuştu.

Günler süren aramalar sonucunda naaşlarına ulaşılan şehitler akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

Öte yandan 2012 yılında Suudi Arabistan'dan alınan 57 yıllık düşen uçağın kara kutusu salı çarşamba günü bulunarak Türkiye'ye getirilmişti.

Uçağın neden düştüğüne dair detaylar kara kutuda yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkacak.