20 senedir iktidarda olan Erdoğan kime 'Yeter söz milletin' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim tartışmaları sürerken çarpıcı bir çıkış yaptı. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, seçim için 14 Mayıs tarihini öne atarak “Yeter söz milletin” diyeceklerini söyledi.

Erken seçimi Demokrat Parti’nin 1950’de iktidara geldiği gün olan 14 Mayıs’ta yapmak isteyen Erdoğan, yine Demokrat Parti’nin sloganı olan “Yeter söz milletin”i kullanıyor.

Şimdi zamanda 73 yıl geriye gidelim…

Tarihler 1946’yı gösterdiğinde başta toprak reformu olmak üzere hükümetin birçok uygulamasına karşı çıkan bir grup CHP’li 1945 yılında toprak reformuna karşı “4’lü takrir” olarak bilinen bir bildiri yayınladılar. Bu bildiriye imza atan Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan sonrasında Demokrat Parti’yi kurdular. Demokrat Parti, CHP’nin aksine liberal ekonomiyi savunan bir yapıdaydı.

Dönemin tek parti iktidarına karşı çıkan 4 CHP’li partiden ayrılarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 3. muhalefet partisini kurdu. Büyük tartışmalara neden olan 1946 seçimlerinden 4 yıl sonra, tarihler 14 Mayıs 1950’yi gösterdiğinde Demokrat Parti “Yeter söz milletin” diyerek büyük bir kitleyi arkasında topladı ve CHP’yi geride bırakarak iktidara geldi. Demokrat Parti böylece CHP’yi ilk kez iktidardan düşürerek “ana muhalefet” konumuna getirdi.

Dikkatinizi çekmek istiyorum: Demokrat Parti “Yeter söz milletin” derken iktidarda değil muhalefetteydi. Yani o dönem seçimi kazanarak iktidar olmaya çalışıyordu.

İŞTE O ÇIKIŞIN GERÇEK NEDENİ

Şimdi zamanı tekrar ileri saralım ve 2023’e gelelim…

Demokrat Parti’nin ilk iktidara gelişinden 73 yıl sonra, Türkiye’yi 20 yıldır tek başına yöneten, yargıyı, medyayı, her şeyi elinde tutan AKP aynı sloganı kullanıyor.

Evet, “Yeter söz milletin” sloganı Türk demokrasi ve siyasi tarihi için önemli bir yer tutuyor. Ancak 20 yıldır iktidarda olan partinin 73 yıllık sloganı kullanmasının ardındaki gerçek sebep nedir?

AKP 2002’de iktidara gelirken “yasakları, yoksulluğu ve yolsuzluğu” ortadan kaldıracaklarını vadetmişti. Ancak Erdoğan ve AKP iktidarı geçen 20 yılda bunları ortadan kaldırmak bir yana dursun daha da artırdı.

2011’den bu yana ülkeyi ileri götürebilecek hiçbir vaatte bulunamayan, vatandaşın yaşadığı yoksulluğa, işsizliğe gerçek çözümler üretmek yerine havalimanları, yollar, millet bahçeleri ve Kanal İstanbul ile oy almaya çalışan Erdoğan belli ki artık yeni bir kelime edemeyecek duruma geldi. Açıklayacak bir hedefi kalmayan Erdoğan, çareyi “Yeter söz milletin” demekte buldu.

Sadece bu çıkış bile Erdoğan’ın ve AKP’nin artık çöküşte olduğunu gösteriyor.

Erdoğan, hâlâ CHP’ye yüklenerek iktidarda kalabileceğini sanıyor ama kafasını Saray’dan biraz çıkaran gerçeği görecektir.

ARTIK MİLLET DEĞİŞİM İSTİYOR

Anketlere ve yandaş yazarlara bakarsanız millet ekonomiyi çözmek için umudunu Erdoğan’a bağladı. Sanki Türk Lirası’nı dolar karşısında 20 kat değersiz hale getiren, üretimi bitiren, işsizliği, enflasyonu artıran yandaşlara milyarlarca lira hazine garantisi veren bu iktidar değilmiş gibi çözümü onda arıyorlarmış. Bunun gerçekçi hiçbir yanı yok, sadece milleti kandırmaya çalışıyorlar.

Sahadaki duruma baktığımızda millet artık bu iktidardan bıktı, değişim istiyor.

Önümüzdeki seçim kendini dev aynasında gören AKP için büyük şok olacak.