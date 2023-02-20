20 Şubat Pazartesi TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 20 Şubat Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ardından kanallar deprem ortak yayını yapıyor. Peki, 20 Şubat Pazartesi Pazar bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?
Hafta başında merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..
20 ŞUBAT PAZARTESİ HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
09:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kılıç Savaşları (Yabancı Sinema)
21:45 Ateş İle Yangın (Yabancı Sinema)
23:15 Kılıç Savaşları (Yabancı Sinema)
01:00 Ateş İle Yangın (Yabancı Sinema)
02:30 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 Arka Sokaklar
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Canım Oğlum(Yerli Sinema)
22:00 Canım Oğlum (Yerli Sinema)
00:15 Yerli Dizi
02:45 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yalnız Kalpler
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Taçsız Prenses
15:00 Dokuz Oğuz
17:15 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
22:00 Taçsız Prenses
00:00 Dokuz Oğuz
02:15 Kefaret
05:15 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
17:30 Dünden Önce Yarından Sonra
18:15 Star Haber
20:00 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Dizi
10:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
12:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:10 Yürek Çıkmazı
14:40 Adını Sen Koy
16:40 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kesişme: İyi Ki Varsın Eren (Yerli Sinema)
23:30 Yerli Dizi
02:10 Yürek Çıkmazı
04:30 Yunus Emre
06:30 Kapanış