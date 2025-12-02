Samsun'un İlkadım ilçesinde 20 yaşındaki Z.U., amcasının 4'üncü katta bulunan evinin mutfak penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

4 GÖZALTI

Genç kadının yaşamına son vermesinin ardından polis olayla bağlantılı olarak Z.U.'nun 18 yaşından küçük erkek kardeşi S.U. ile amcasının 25 yaşındaki oğlu T.U.'yu gözaltına alındı. İfadesi alınıp serbest bırakılan 50 yaşındaki amca E.U. ve 47 yaşındaki eşi C.U. da bu sabah savcının talimatıyla gözaltına alındı. 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.