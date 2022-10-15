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20 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde 20 yaşındaki İklima Naz Akbörü, sahilde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Akbörü'nün yanında tabanca da bulundu.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 23:09
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20 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde bulundu

20 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde bulundu
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DHA - Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde sahilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde ismi İklima Naz Akbörü olduğu öğrenilen kadının başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi.

Akbörü'nün cansız bedeninin yanında tabanca da bulundu. Akbörü'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. İlklima Naz Akbörü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verileceği Tokat'a gönderildi.

 

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