20 yaşındaki İşçinin üzerine vincin kopan bomu düştü. 1 ölü, 3 gözaltı

Öğle saatlerinde Narlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Furkan Bozkurt, apartman inşaatında çalıştığı esnada üstüen kamyon üstü vincin kopan bomu düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekibinin gerçekleştirdiği kontrolde Furkan Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bozkurt'un cansız bedeni, gerçekleşen incelemeden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri, olayla ilgili vinç operatörü ile inşaattan sorumlu 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.