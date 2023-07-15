20 yaşındaki kız turizm cennetinde cehennemi yaşadı

Avrupa'nın en ünlü tatil noktalarından İspanya'nın Mayorka Adası'nda 20 yaşındaki bir genç kız, sahilde tanıştığı bir kişi ve 5 arkadaşının toplu tecavüzüne uğradı.

20 yaşındaki kız turizm cennetinde cehennemi yaşadı

Haber3'te yer alan habere göre, İspanya’nın Mayorka Adası’nda tatil yapan 20 yaşındaki genç bir kız Alman uyruklu bir adamla tanıştı ve onu otelinin odasına kadar takip etti.

Ancak İspanyol kaynaklı bir haber sitesi olan Ultima Hora’ya göre, odaya geldiklerinde genç kızı alkol tüketen 5 kişi daha bekliyordu.

Kurban olduğu iddia edilen kişi, kaçmaya çalıştığını ancak daha sonra grubun gitmesine engel olduğunu iddia etti. Bazı erkeklerin ona tecavüz ettiğini, diğerlerinin izlediğini söyleyen genç kız durumu resepsiyon görevlisine bildirdi.

Olaya ilişkin olarak yetkililere haber veren otel görevlilerinden sonra olay yerine gelen polis ekipleri 6 Alman turisti cinsel saldırı iddiasıyla tutukladı. Genç kız ise Son Llatzer Hastanesi'ne kaldırıldı.

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