20 yaşındaki üniversite öğrencisi yatağında ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
20 yaşındaki üniversite öğrencisi yatağında ölü bulundu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencisi 20 yaşındaki Ezgi Erdoğan, Serdivan ilçesinde yaşadığı evde hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan’ı arkadaşı yatağında hareketsiz bir şekilde buldu. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verilmesinin ardından, olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak Erdoğan’ın cenazesini Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ne kaldırdı. Otopsi yapılmasının ardından genç kızın cenazesi, memleketi Çorum’a gönderildi.

Ezgi Erdoğan’ın epilepsi hastalığı olduğu öğrenildi. Ailesi ve yakınları, genç kızın ani vefatıyla büyük bir üzüntü yaşarken, üniversite ve Serdivan Belediyesi de başsağlığı mesajı yayımladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Üniversitemiz Sapanca MYO Medya ve İletişim Programı öğrencilerinden Ezgi Erdoğan’ı bu sabah yaşadığı bir rahatsızlık sebebiyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve üniversite camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ise, "Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde stajını yapmakta olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Ezgi Erdoğan kızımızın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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