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20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan ve emniyette çeşitli suçlardan 33 farklı suç kaydı olan kişi sahte kimlik kullanarak geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 12:19
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20 yıl hapis cezası bulunan ve emniyette çeşitli suçlardan 33 farklı suç kaydı olan hükümlü İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı

20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı
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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de yaptığı denetimler sırasında şüpheli hareketlerde bulunan kişiyi kontrol etti.

Yapılan kontrolde, "havalimanına arkadaşını karşılamak için geldiğini" beyan eden kişi, polise Hakan Çelik adına düzenlenmiş bir kimlik verdi.

Kimlikten ve davranışlarından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları detaylı incelemede bu kişinin Sefa K. olduğunu ve sahte kimlik kullandığı tespit etti.

Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında dolandırıcılık, sahte banka kartı veya kredi kartı üretmek, suç işlemek için örgüt kurma, kendisini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapma gibi farklı suçlardan 33 kaydının olduğu belirlendi.

Hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan Sefa K, İstanbul Havalimanı'nda bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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