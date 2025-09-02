20 yıl hapis cezası ile aranan suç makinesi düğünde yakalandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
20 yıl hapis cezası ile aranan suç makinesi düğünde yakalandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından düğünden alınan suç makinesi tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından düğünden alınan suç makinesi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu, ruhsatsız silah, adam yaralama olmak üzere 70 ayrı suçtan 20 yıl hapis cezası bulunan Olcay Büyüt(28)'ün Orhaniye mahallesinde bir sokak düğününe katıldığı bilgisini aldılar. Ekipler düğün alanına giderek şahsı yakalamak istedi.

2-008.jpg

Şüpheli üzerindeki tabancayı ekiplere doğrulttu. Ekipler şahsı yoğun uğraşı sonucu yakaladılar. Düğüne katılan şüphelinin yakınları da polis ekiplerine şüpheliyi vermemek için saldırdılar. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kalabalığı dağıttı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

