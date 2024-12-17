20. Yıl Küresel Yarı İletken Görünüm Raporu yayınlandı

KPMG'nin ABD'deki denetim, vergi ve danışmanlık firması ile Global Semiconductor Alliance (GSA) tarafından hazırlanan 20. Yıl Küresel Yarı İletken Görünüm Raporu'na göre, yarı iletken yöneticilerinin %92'si 2025 yılında sektörde genel bir büyüme bekliyor. AI, bulut, veri merkezleri, kablosuz iletişim ve otomotiv uygulamaları sayesinde çiplere olan talep devam edecek gibi görünüyor.

KPMG Yarı İletken Endüstrisi Güven Endeksi, 2023'teki 54 seviyesinden 59'a yükseldi, bu da artan bir iyimserliği gösteriyor. Bu endeks, 50'nin üzerindeki değerlerin olumlu bir bakış açısına işaret ettiği bir ölçüttür. Endeksin yükselmesi, şirket gelir büyümesi, kârlılık artışı, iş gücü büyümesi, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları ve sermaye harcamaları gibi faktörlerde güvenin arttığını gösteriyor.

KPMG'nin teknoloji, medya ve telekomünikasyon lideri Mark Gibson, "AI, sektörün kısa vadeli büyüme ve gelir beklentilerini destekliyor. Kısa vadede sektörün artış eğilimi net, ancak tedarik zincirlerini yönetebilen ve yetenekli personeli çekebilen ve elinde tutabilen şirketler, AI patlamasından faydalanmak için iyi konumlanacak," dedi.

Bununla birlikte, yöneticiler 2025'te önemli zorluklar bekliyor; bunlar arasında jeopolitik gerginlikler, tarifeler ve ticaret kısıtlamaları gibi konular ile sektördeki yetenek sorunları yer alıyor. Yeni Başkan Donald Trump, göreve başladığı 20 Ocak'ta tarifeler uygulamaya söz verdi.

Tedarik zinciri dayanıklılığını ve esnekliğini güçlendirmek, yetenek geliştirme ve elde tutma, çip talebi arttıkça kritik öneme sahip olacak. 2025'te bu karmaşık ortamı yönetmek uyarlanabilir stratejiler gerektirecek.

ANKET HAKKINDA

KPMG ve GSA, 2024'ün dördüncü çeyreğinde, 2025 ve sonrası için 156 yarı iletken yöneticisinin görüşlerini içeren, 20. yıllık küresel yarı iletken endüstrisi anketini gerçekleştirdi. Katılımcıların yarısından fazlası yıllık 1 milyar dolar veya daha fazla gelire sahip şirketlerden.

Yöneticiler, 2025 yılında tüm faktörlerde olumlu beklentilere sahip, Güven Endeksi'ndeki beş puanlık artış (54'ten 59'a) bu iyimserliği yansıtıyor. Özellikle, yıllık 100 milyon doların altında gelire sahip küçük şirketler en olumlu görünüme sahip.

Ankete katılanlar arasında, 58 büyük şirket ($1 milyar veya üzeri gelir), 54 orta ölçekli şirket ($100 milyon ile $999 milyon arası gelir) ve 68 küçük şirket (100 milyon doların altında gelir) yer aldı.

Yöneticilerin büyük çoğunluğu (%86) 2025'te şirketlerinin gelirinin artacağını, yaklaşık yarısı (%46) ise bu artışın %10'un üzerinde olacağını düşünüyor. İş dünyasının genel gelir büyümesi beklentisi %92 ve bu büyümenin %10'un üzerinde olacağını öngörenler ise %36 olarak kaydedildi.