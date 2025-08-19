20 yıl önce tarlalarına ektiler her yıl paraya para demiyorlar. 50 ülke almak için sırada bekliyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurulan ön soğutmalı depoda saklanan çilek, 50 ülkeye gönderiliyor. 20 yıl önce Kaledibi ve Muratçakıroğlu mahallelerinde yaklaşık bin dönüm alandan yıllık ortalama 5 bin tonun üzerinde ürün alınıyor.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde çilek üretimi, 20 yılda bölgeyi kalkındırdı. Ön soğutmalı soğuk hava deposuyla 50 ülkeye ihracat yapan çiftçiler, gelirlerini artırarak göçü tersine çevirdi.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kaledibi ve Muratçakıroğlu mahalleleri, 20 yıl önce çilek üretimiyle tanıştı ve bu süreçte adeta bir ekonomik mucizeye imza attı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kırsal bölgelerde başlattığı bilgilendirme çalışmalarıyla başlayan serüven, bugün yaklaşık bin dönüm alanda yıllık 5 bin tonun üzerinde çilek üretimine ulaştı.

Bölge, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma” projesi kapsamında sağlanan hibe destekleriyle kalkınma hamlesini sürdürüyor. Son olarak, 2 milyon 340 bin lira bütçeyle kurulan 100 ton kapasiteli ön soğutmalı soğuk hava deposu, çileklerin kalitesini koruyarak üreticilere pazarlama avantajı sağladı.

Bu tesis, ürünlerin bozulmadan uzun süre saklanmasını mümkün kılıyor ve ihracatta lojistik kolaylık sunuyor.Çilek üretimi, bölgenin temel geçim kaynağı haline geldi. Yaklaşık 100 aile, bu sektörden sağladığı gelirle yaşam standartlarını yükseltti. Daha önce işsizlik nedeniyle başka illere göç eden aileler, çilek üretimiyle doğdukları topraklara geri döndü.

Türkoğlu Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Kaplan, soğuk hava deposunun üreticiler için “silah” niteliğinde olduğunu vurguladı. Depo sayesinde ürünler değerinde satılıyor ve Rusya, Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa gibi 50 ülkeye ihracat yeniden canlandı. İstanbul’daki zincir marketlerde çileğin kilosu 239,95 TL’den alıcı buluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, devlet destekleriyle üretimin her yıl arttığını, çiftçilerin yalnız bırakılmadığını belirtti. Soğuk hava deposu, üretim fazlası ürünlerin kontrollü şekilde piyasaya sunulmasını sağlayarak fiyat istikrarına katkı sunuyor.

