20 yıl sonra aydınlatılan cinayetin kurbanı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA
20 yıl sonra aydınlatılan cinayetin kurbanı son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 20 yıl sonra cinayete kurban gittiği belirlenen Erdoğan Bozkurt (34), son yolculuğuna uğurladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 20 yıl sonra cinayete kurban gittiği belirlenen Erdoğan Bozkurt (34), son yolculuğuna uğurladı.

Fethiye'de ailesi tarafından 2005 yılında kayıp ihbarı yapılan Erdoğan Bozkurt'un, 2005 yılında öldürüldüğü ve kemiklerinin Deliktaş mevkisine gömüldüğü geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Dosya üzerinde titiz çalışma yapan Seydikemer Jandarma İlçe Komutanlığı cinayetin ortaya çıkarılmasını sağladı.

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Ekipler 2005 yılında C.K., Z.K., N.P., Ş.K., ve H.C isimli şüphelilerin, Bozkurt'u Fethiye'nin Deliktaş mevkiinde öldürdüğünü tespit etti. Şüpheliler tutuklanırken, Jandarma Kadavra Köpeği ile araştırma yapan ekipler, köpeğin işaret ettiği nokta da kazı yaparak Erdoğan Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemiklere ulaştı.

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Kemikler kesin kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kurumdan gelen uyum raporunun ardından Erdoğan Bozkurt'un cenazesi Değirmenbaşı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye Bozkurt'un yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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