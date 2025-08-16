20 yıllık AKP’li vatandaş isyan etti: Evimize ekmek alamıyoruz, bir daha AKP’ye oy vermeyeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaret ettiği emekli lokalinde 20 yıldır AK Partili olduğunu ifade eden emekli, "Vergimi yatırdım ve her şeyimi yatırdım. Ama karşılığında şimdi geçinemez duruma geldim'' dedi. Emekli yurttaş, AKP’ye hala üye olduğunu da belirterek, ''Ama bundan sonra AK Parti‘ye ben oy vermeyeceğim. Neden? Çünkü bizi bitirdi" diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir’de emekli lokalini ziyaret etti. Özel, emekli vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Özel’i karşılayan Emekliler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Necdet Işıklı, ''Şehrimize geldiğiniz için emeklilerin sorunlarını gündeme getirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ömürlerinin en iyi yıllarını bu devlete, bu millete hizmet ederek geçiren emeklilerimizi, maalesef üzülerek söylüyoruz bir çöp yığını gibi kenara attılar. Geçinemiyoruz, çöp topluyoruz pazarlarda. Çok sıkıntılı bir durumdayız. Yukarıdakiler de maalesef bizlerin sorunlarıyla ilgilenmiyor, görmüyorlar” dedi.

Özel, emekliler için oluşturulan yeni lokale işaret ederek, ''Duvarda fiyat listesi var, çay 4 lira diyor. Sordum Kırşehir’de, dışarıda çay 15 liraymış. Burada da poğaça 5 lira diyor, dışarıda 20 liraymış. Su 6 lira, o yine 20 lira. Oralet 4 lira. Türk kahvesi 15 lira. Dışarıda Türk kahvesi kaç para? 80, 90 lira. Fiyatlardan memnun sanırım emekliler'' ifadesini kullandı.

EMEKLİ: "KOLTUĞUNDAN KALKIP DA İSTİFA EDEN YOK"

Söz alan bir başka emekli, iktidarı eleştirerek “O kadar ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor, bir tanesi de demiyor ya bir bakan olsun, bir milletvekili olsun. Koltuğundan kalkıp da istifa eden yok. Bu kadar insanlar ölüyor ve 13 asker şehit oldu, efendim araştırılsın diye önerge veriliyor, önergeye ret cevabı geliyor” dedi.

"MİLLET ÇÖPLERDEN MEYVE SEBZE TOPLUYOR AKŞAM SAAT ALTIDAN SONRA KIRŞEHİR PAZARI’NA BİR GELSİN, SARAYDA OTURMASIN"

Özel’e konuşmaları için teşekkür eden bir emekli, ''Akşam konuşmanızı televizyondan görünce ben rahatlıyorum ama kulakları var duymuyor, gözleri var görmüyor. Görmüyor ya, halkın sesini duymuyorlar genel başkanım. Millet sayın başkanımın dediği gibi çöplerden akşam saat altıdan sonra Kırşehir Pazarı’na bir gelsin, sarayda oturmasın, gelsin pazara görsün milleti. Adam çöpten meyve topluyor, domates topluyor, salatalık topluyor. Bunlar ayıp değil, yanlış değil'' diye konuştu.

20 YILLIK AKP'Lİ VATANDAŞ İSYAN ETTİ

20 yıldır AKP'li olduğunu ifade eden emekli, artık evlerine ekmek alamaz duruma geldiğini belirterek, ''Emekliyim, iki çocuk okutuyorum. Çocuklarım kendi harçlığı için nakliyecilik yapıyor bu yaştan sonra. Yaş 60. 31 sene ben esnaflık yaptım. Vergimi yatırdım ve her şeyimi yatırdım. Ama karşılığında şimdi geçinemez duruma geldim” dedi. AK Parti’ye hala üye olduğunu da ifade eden emekli, ''Ama bundan sonra AK Parti‘ye ben oy vermeyeceğim. Bak bu masanın önünde konuşuyorum. Neden? Çünkü bizi bitirdi. Adım atacak halimiz kalmadı. Ben gidip devletten, belediyelerden yardım dilenmiyorum. Ama benim hakkımı versin, 31 sene ben oraya prim yatırdım, esnaflık yaptım. Halende vergi ödüyorum. Bizi görsünler artık. Halkın ne durumda olduğunu görsünler. Emekli maaşıyla gelip adam sebzesini alamıyor” diye tepki gösterdi.