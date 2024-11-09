20 yıllık çifte cinayetin 2 zanlısı tutuklandı

Kaynak: İHA
20 yıllık çifte cinayetin 2 zanlısı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 20 yıl önce kaybolduğu ifade edilen ve bir bağ evinde kemiklerine ulaşılan iki kız kardeşin cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 20 yıl önce kaybolduğu belirtilen ve bir bağ evinde kemiklerine ulaşılan iki kız kardeşin cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 yıl önce kaybolan kız kardeşler Fatma Alıç ve kardeşi Gülcan Alıç'ın öldürülmüş olabileceği üzerine dosyayı yeniden açarak inceleme başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Fatma ve Gülcan kardeşlerin B.Y. ve M.D. isimli şahıslar tarafından öldürülüp Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir evin bahçesine gömüldüğü tespit edildi. Bu tespitin ardından evin bahçesinde yapılan kazıda iki kız kardeşin cesedi bulundu. İki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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