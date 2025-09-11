20 yıllık komşusu yaşlı kadına kaynar suyla saldırdı: Torunun gözleri önünde dehşeti yaşadı

İngiltere'nin Leeds kentinde, 20 yıllık komşu olan iki kadın arasında yaşanan gerginlik, 6 Şubat 2025 sabahı inanılmaz bir şiddet olayına dönüştü. 68 yaşındaki Susan Varley, 4 yaşındaki torununu okula götürürken, 56 yaşındaki komşusu Ina Priestly tarafından kaynar suyla saldırıya uğradı. Olay, güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

BÜYÜKANNE YERE YIĞILDI, SALDIRGAN SESSİZCE UZAKLAŞTI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Ina Priestly'nin bir kettle dolusu kaynar suyu Susan Varley'in yüzüne boşalttığı ve ardından hiçbir şey olmamış gibi sakin bir şekilde uzaklaştığı görülüyor. Büyük acı içinde yere yığılan ve çığlık atan Varley, olay yerine koşan eşi tarafından bulundu. Hemen ambulans ve polis çağrıldı; Priestly aynı gün içinde tutuklandı.

"O ARTIK ESKİ GİBİ DEĞİL"

Susan Varley, saldırıda başının derisi, alnı, sol yanağı, kulağı ve boynunun arkasında ciddi yanıklar meydana geldi. Gözlük taktığı için gözlerinin zarar görmediği, torununun ise mont kapüşonunu takmış olması sayesinde yara almadığı belirtildi. Leeds General Infirmary ve ardından Pinderfields Hastanelerinde tedavi gören Varley'in yüzündeki ve kafasındaki kabarcıklar için cerrahi müdahale gerekmiş, enfeksiyon riskine karşı pansumanlar uygulanmıştı.

Yaşlı kadının kızı Donna Varley, annesinin hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok etkilendiğini belirterek, "Eskiden sosyal bir insandı, şimdi neredeyse hiç dışarı çıkmıyor. Sürekli saldırıya uğrayacağı korkusuyla yaşıyor. Artık eskisi gibi değil" ifadelerini kullandı.

20 YILLIK BASKI VE TEHDİTLER

Aile, saldırgan Ina Priestly'nin 20 yıldır komşu olduklarını ve bu süre boyunca sürekli olarak tacizde bulunduğunu, bahçesine zarar verdiğini, araba lastikerini patlatmak için çiviler serptiğini ve daha önce de tehditler savurduğunu iddia etti. Her seferinde belediyeye şikayette bulunduklarını ancak etkili bir önlem alınmadığını söylediler.

MAHKEME SÜRECİ VE TARTIŞMALI CEZA

Ina Priestly, 10 Mart 2025'teki ilk duruşmasında suçsuz olduğunu iddia etmişse de tutuklandı. 5 Ağustos 2025'te başlayacak olan davanın hemen öncesinde ise fikrini değiştirerek "kasten ağır yaralama" suçunu kabul etti.

14 Eylül 2025 tarihinde Leeds Crown Mahkemesi'nde görülen duruşmada Priestly, iki yıllık denetimli serbestlik ve en fazla 25 iyileştirme faaliyetine katılma şartıyla cezalandırıldı. Ayrıca 114 sterlin para cezası ödemeye ve Susan Varley ile doğrudan veya dolaylı olarak iletişime geçmemesi için süresiz bir uzaklaştırma emri aldı.

Aile, verilen cezanın hafif bulunduğunu ve adaletin sağlanmadığını düşünüyor. Yaşananlar, uzun süreli komşu anlaşmazlıklarında yetkililerin erken müdahalesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.